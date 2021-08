Ο 19χρονος Αφγανός μέσος και μέλος της εθνικής νέων ποδοσφαίρου της πατρίδας του, Ζάκι Ανουάρι, έχασε τη ζωή του όταν έπεσε από αεροσκάφος στην προσπάθειά του να εγκαταλείψει την Καμπούλ, μετά από την επιστροφή των Ταλιμπάν στην εξουσία.

Ο Ανουάρι ήταν ένας από τους χιλιάδες Αφγανούς που έσπευσαν στο αεροδρόμιο «Χάμιντ Καρζάι» της Καμπούλ τη Δευτέρα (16/8), με σκοπό να επιβιβαστούν σε κάποιο αεροπλάνο για να φύγουν στο εξωτερικό.

Σύμφωνα με μέσα ενημέρωσης της χώρας, αλλά και διεθνή, σκαρφάλωσε στην οροφή ενός C-17, την ώρα που εκείνο ήταν έτοιμο προς απογείωση από την Καμπούλ. Ο 19χρονος διεθνής παίκτης έπεσε και βρήκε τραγικό θάνατο από τους τροχούς του αεροσκάφους.

Μάλιστα, η Αμερικανική Πολεμική Αεροπορία είχε ανακοινώσει την Τρίτη ότι ερευνά τις συνθήκες κάτω από τις οποίες ανθρώπινα μέλη βρέθηκαν στον τροχό ενός από τα αεροσκάφη της, C-17, που πέταξαν από την Καμπούλ εν μέσω του χάους που προκάλεσε η κατάληψη της πόλης από τους Ταλιμπάν.

Σε ανακοίνωσή της, η Πολεμική Αεροπορία ανέφερε ότι το αεροπλάνο προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο της Καμπούλ τη Δευτέρα και το περικύκλωσαν εκατοντάδες Αφγανοί πολίτες.

Τα social media των αραβικών χωρών κατακλύστηκαν τις τελευταίες μέρες από δημοσιεύσεις με μηνύματα συμπαράστασης στην οικογένεια του άτυχου νέου.

