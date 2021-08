Στο Αφγανιστάν, ενώ οι Ταλιμπάν ετοιμάζονται για το σχηματισμό κυβέρνησης, το απόλυτο χάος γύρω από το αεροδρόμιο της Καμπούλ καθώς και σε άλλες περιοχές συνεχίζεται με αποτέλεσμα από την Κυριακή να έχουν βρει τραγικό θάνατο τουλάχιστον δώδεκα άτομα.

Οι θάνατοι αυτοί προκλήθηκαν είτε από πυρά είτε σε ποδοπατήματα, δήλωσε στέλεχος των Ταλιμπάν και κάλεσε τους πολίτες, οι οποίοι εξακολουθούν να συνωστίζονται στις πύλες του αεροδρομίου, να επιστρέψουν στα σπίτια τους αν δεν έχουν το νόμιμο δικαίωμα να ταξιδέψουν.

«Δεν θέλουμε να βλάψουμε κανέναν στο αεροδρόμιο» δήλωσε ο αξιωματούχος των Ταλιμπάν, ο οποίος αρνήθηκε να κατονομαστεί, με τους αδίστακτους ισλαμιστές να εμποδίζουν πολλούς Αφγανούς να φτάσουν στο αεροδρόμιο.

Λίγες ώρες πριν, στρατιώτες των Ταλιμπάν πυροβόλησαν στον αέρα για εκφοβισμό στο αεροδρόμιο προκειμένου να διαλύσουν το πλήθος που είχε συγκεντρωθεί εκεί. «Δεν έχουμε πρόθεση να τραυματίσουμε κανέναν» ανέφερε στο πρακτορείο - αξιωματούχος των Ταλιμπάν. Ο ίδιος τόνισε ότι για το χάος που επικρατεί στο αεροδρόμιο ευθύνεται το σχέδιο εκκένωσης των δυτικών δυνάμεων.

Σχεδόν ταυτόχρονα, εκπρόσωπος του Αμερικανικού Πενταγώνου ανακοίνωνε πως άνδρες του αμερικανικού στρατού πυροβόλησαν στον αέρα προκειμένου να ελέγξουν το πλήθος.

This is the scene at Hamid Karzai International Airport in Kabul pic.twitter.com/zCrfszWTBx

«[Οι Ταλιμπάν] ζήτησαν από όλους να επιστρέψουν στη δουλειά τους- αλλά οι άνθρωποι φοβούνται και δεν θέλουν να βγουν από τα σπίτια τους. Όλοι προσπαθούμε να μείνουμε σπίτι» δηλώνει στο BBC μια νεαρή γυναίκα από την Καμπούλ.

Όπως καταγγέλλει, πολλοί άνθρωποι ξυλοκοπήθηκαν από τους Ταλιμπάν στο αεροδρόμιο και κατά τη διάρκεια διαδηλώσεων στη Νανγκαρχάρ -συμπεριλαμβανομένων δημοσιογράφων- και οι έρευνες σε σπίτια συνεχίζονται. «Υπάρχει τόση αταξία και αβεβαιότητα, οι δεσμεύσεις τους δεν συνάδουν ακόμα με τη δράση τους».

Λέει ότι έχει ακούσει, επίσης, αναφορές από συγγενείς ότι οι Ταλιμπάν επιτρέπουν μόνο τους αλλοδαπούς στο αεροδρόμιο και κρατούν μακριά τους Αφγανούς.

Shots ring out behind @clarissaward – as she stands less than 200 yards from the entrance of the Kabul airport.

«It’s definitely chaotic, she says. «It’s definitely dangerous.» pic.twitter.com/3iNgULO0fO

— Brianna Keilar (@brikeilarcnn) August 18, 2021