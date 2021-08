Τα μάτια της υφηλίου είναι στραμμένα στο Αφγανιστάν, καθώς η κυριαρχία των Ταλιμπάν φαίνεται πως ξάφνιασε τις χώρες της Δύσης που περίμεναν η πρώην κυβέρνηση της χώρας να είναι σε θέση να έρθει σε διαπραγμάτευση με τους ισλαμιστές αντάρτες.

Η χωρίς εμπόδια κατάληψη της Καμπούλ από τους Ταλιμπάν και η διαδικασία αποχώρησης των αμερικανικών και άλλων δυτικών δυνάμεων από το αεροδρόμιο της πρωτεύουσας, χωρίς να επιτρέπεται σε Αφγανούς πολίτες να ταξιδέψουν έχει προκαλέσει χάος και απόγνωση με φωτογραφίες και βίντεο που αποτυπώνουν την απόγνωση να κάνουν τον γύρο του κόσμου.

Την ίδια στιγμή σήμερα, στην επέτειο της ανεξαρτησίας του Αφγανιστάν από τους Βρετανούς το 1919, πραγματοποιήθηκαν διαδηλώσεις σε μια σειρά περιοχές όπου μάλιστα υπήρξαν και νεκροί. Σύμφωνα με πληροφορίες διεθνών μέσων ενημέρωσης Ταλιμπάν άνοιξαν πυρ στο πλήθος χωρίς ωστόσο να είναι σίγουρο ότι όλα τα θύματα προήλθαν από τις σφαίρες ή λόγω ποδοπατήματος.

Στο αεροδρόμιο της Καμπούλ, όπου τουλάχιστον 12 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους από την Κυριακή, μετά τις φοβερές σκηνές με Αφγανούς να σκαρφαλώνουν στα αεροπλάνα που ετοιμάζονται να πετάξουν και να πέφτουν μετά νεκροί, σήμερα βίντεο που κάνει τον γύρο του διαδικτύου δείχνει ένα μικρό κορίτσι τη στιγμή που παραδίδεται σε Βρετανούς και Αμερικανούς στρατιώτες στο αεροδρόμιο της Καμπούλ πάνω από το τείχος που υπάρχει στο εσωτερικό του.

Ερωτηθείς για το βίντεο, ο υπουργός υπουργός Άμυνας Μπεν Γουάλας τόνισε ότι η Βρετανία δεν είναι σε θέση να απομακρύνει ασυνόδευτα παιδιά από το Αφγανιστάν και πρόσθεσε:

«Το παιδί μεταφέρθηκε επειδή έχει απομακρυνθεί και η οικογένειά του».

Ακόμα ένα βίντεο, που μετέδωσε και το Reuteurs κάνει τον γύρο του κόσμου.

Στα λίγα δευτερόλεπτα της διάρκειάς του, βλέπουμε τους παρευρισκόμενους να σηκώνουν ένα μικρό κοριτσάκι πάνω από τον ψηλό τοίχο και να το παραδίδουν στα χέρια ενός Αμερικανού στρατιώτη.

A small Afghan girl was lifted up over the high perimeter wall and passed into the hands of an American soldier at Kabul airport, capturing the sense of desperation among many Afghans who are fleeing because of fear of persecution https://t.co/W2JUbGP0bq pic.twitter.com/yD6ixI3i2n

— - (@-) August 19, 2021