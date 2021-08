Πολλά κτίρια ταρακουνήθηκαν το βράδυ της Τετάρτης (σ.σ. σήμερα Πέμπτη το πρωί ώρα Ελλάδας) εξαιτίας ισχυρού μετασεισμού που έγινε ιδιαίτερα αισθητός στην πολη Λε Καγιέ, όπου πολλά κτίρια κατέρρευσαν όταν έπληξε τη νότια Αϊτή ο ισχυρός σεισμός μεγέθους 7,2 βαθμών το Σάββατο, σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες.

Felt #earthquake (#séisme #TremblementDeTerre) M5.1 strikes 104 km W of #Jacmel (#Haiti) 1hr 3min ago. Please report to: https://t.co/oQwzl0eENZ pic.twitter.com/TO6z0FYSOU

— EMSC (@LastQuake) August 18, 2021