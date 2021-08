Η αστυνομία του Καπιτωλίου ανακοίνωσε ότι ταυτοποίησε τον ύποπτο, που ισχυρίζεται ότι έχει στο αυτοκίνητό του μια βόμβα κοντά στο Καπιτώλιο στην Ουάσινγκτον, προσθέτοντας ότι δεν γνωρίζει τα κίνητρα του δράστη.

Η αστυνομία ανέφερε ότι οι διαπραγματεύσεις με τον ύποπτο είναι σε εξέλιξη.

«Είναι μια έρευνα για απειλή βόμβας», είχε ανακοινώσει νωρίτερα η αστυνομία του Καπιτωλίου, δίνοντας περισσότερα στοιχεία στην αρχική της δήλωση, ότι ερευνά ένα «όχημα ύποπτο κοντά στη βιβλιοθήκη του Κογκρέσου».

casually seeing witnessing a bomb threat on the way to class nbd love this country #capitol #libraryofcongress pic.twitter.com/inpBJP0cCy

— fupa mama (@nirvananoir) August 19, 2021