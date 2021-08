ΗΠΑ: Στο έλεος καταστροφικών πυρκαγιών η Καλιφόρνια – Δείτε βίντεο

Μια δασική πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στην περιοχή της πρωτεύουσας της Καλιφόρνιας, μέσα σε λίγες ημέρες παραμένει ανεξέλεγκτη, έχοντας ήδη διανύσει σχεδόν 215 τετραγωνικά χιλιόμετρα.

Τουλάχιστον 2 τραυματίες διακομίστηκαν στο νοσοκομείο με ελικόπτερα, αφότου η φωτιά, που οι αμερικανικές αρχές έχουν βαπτίσει Caldor Fire, κατέστρεψε μια μικρή πόλη που βρίσκεται σε απόσταση 80 χιλιομέτρων από το Σακραμέντο, στο βόρειο τμήμα της πολιτείας.

Video taken at 4:40 pm from Gardnerville, NV, courtesy of Scott Fraiser. This is all due to the #CaldorFire. Dangerous fire weather conditions remain in place through tonight. pic.twitter.com/RU2Ov5Wv36 — NWS Reno (@NWSReno) August 18, 2021

Χιλιάδες κάτοικοι προετοιμάζονται να εκκενώσουν τις εστίες τους μπροστά στην επέλαση της πυρκαγιάς, η οποία καταστρέφει τον εθνικό δρυμό του Ελντοράντο από τις 14 Αυγούστου, τροφοδοτούμενη από τις συνθήκες ακραίας ξηρασίας και τους θυελλώδεις ανέμους.

Driving conditions on Mormon emigrant trail at the #caldorfire 6 or so miles east of Jenkinson lake. Impassable and turned around just after this. Media shouldn’t be out here without a chainsaw and a fire shelter w training on how to use it. pic.twitter.com/kVUcl31qom — Stuart Palley (@stuartpalley) August 18, 2021

«Σας παρακαλώ, ακούστε τις προειδοποιήσεις και όταν θα σας ζητήσουμε να φύγετε, φύγετε!», είπε ο επικεφαλής των πυροσβεστικών δυνάμεων της Καλιφόρνιας Τομ Πόρτερ, όπως γράφει η εφημερίδα Sacramento Bee.

Deer walking near burned homes along Tyler Dr in the Grizzly Flats area. #CaldorFire pic.twitter.com/6uh7blXbm2 — Tyler Day (@itstylerday) August 17, 2021

Η πυρκαγιά οκταπλασίασε την επιφάνειά της σε διάστημα 24 ωρών και μαινόταν σήμερα ανεξέλεγκτη, σύμφωνα με τον τελευταίο απολογισμό των πυροσβεστών.

Η Caldor Fire είναι ένα από τα δεκάδες πύρινα μέτωπο που μαίνονται στις δυτικές ΗΠΑ.

Video at 242pm flying into Sacramento. #CaldorFire @kcraFinan @KCRAdverdoorn @WeathermanAdam @rcarlmark @KristinasCall @10MonicaWoods @JavoraEileen @KCRAtberg @NWSSacramento @weatherchannel @accuweather @NWS @CAFireScanner @CAL_FIRE pic.twitter.com/qczk22lSf6 — Sac Weather Pics (@SacWeatherPix) August 18, 2021

Βορειότερα, η πυρκαγιά Dixie συνεχίζει να καίει πάνω από έναν μήνα αφότου ξέσπασε. Παρά την κινητοποίηση 6000 πυροσβεστών, το μέτωπο έχει οριοθετηθεί μόλις σε ποσοστό 33%. Έχει κατακάψει περισσότερα από 2.500 τετραγωνικά χιλιόμετρα, μια επιφάνεια που ισοδυναμεί με εκείνη του Λουξεμβούργου, κάτι που την καθιστά την δεύτερη μεγαλύτερη πυρκαγιά στην ιστορία της Καλιφόρνιας.

The wildfire situation is rapidly escalating this evening across NorCal, with multiple large wildfires spreading dangerously fast, forcing new evacuations, including the #DixieFire, #MorganFire, #MonumentFire, #McFarlandFire and #CaldorFire. pic.twitter.com/LVn58dGnNe — US StormWatch (@US_Stormwatch) August 17, 2021

