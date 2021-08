Ο Τζο Μπάιντεν, λίγους μήνες μετά την ανάληψη της εξουσίας στις ΗΠΑ, έχει να διαχειριστεί, εκτός από την πανδημία, την πρώτη μεγάλη κρίση της κυβέρνησής του μετά τις ραγδαίες εξελίξεις στο Αφγανιστάν.

Είναι χαρακτηριστικό ότι στη συνέντευξη που παραχώρησε στο ABC News ο Αμερικανός πρόεδρος αναγκάστηκε να παραδεχθεί ότι «μια μορφή χάους» ήταν αναμενόμενη να υπάρξει στο Αφγανιστάν μετά την αποχώρηση των αμερικανικών στρατευμάτων. Στην ουσία, αποδέχθηκε με πλάγιο τρόπο ότι η επάνοδος των Ταλιμπάν δεν ήταν κάτι μη αναμενόμενο.

Τον γύρο του διαδικτύου κάνει το στιγμιότυπο με τον Τζο Μπάιντεν να τσαντίζεται με την ερώτηση του δημοσιογράφου Τζορτζ Στεφανόπουλου για τους Αφγανούς που επιχειρούν με κάθε τρόπο να μπουν στα αεροπλάνα για να διαφύγουν από το Αφγανιστάν.

«Αυτό ήταν πριν από 4 ή 5 ημέρες», είπε ο Αμερικανός πρόεδρος παρά το γεγονός ότι οι φρικιαστικές αυτές εικόνες είδαν το φως της δημοσιότητας τη Δευτέρα. Δείτε το χαρακτηριστικό βίντεο:

I CANNOT believe that THIS is our “Commander-in-Chief.” Whet a sad embarrassment…

Stephanopoulos: «We’ve seen Afghans falling [from a plane]…»

Pres. Biden: «That was four days ago, five days ago!»pic.twitter.com/IeHESb9ZgU

— Kayleigh McEnany (@kayleighmcenany) August 19, 2021