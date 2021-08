Σοκ προκάλεσαν στους ποδοσφαιρόφιλους όλου του πλανήτη τα λόγια του θρύλου των γηπέδων Ντένις Λο σχετικά με το πρόβλημα υγείας του.

Ο 81χρονος παλαίμαχος άσος της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, της Μάντσεστερ Σίτι και της Εθνικής Σκωτίας αποκάλυψε για πρώτη φορά ότι πάσχει από άνοια και Αλτσχάιμερ.

Ο ίδιος δήλωσε χαρακτηριστικά: «Καταλαβαίνω τι συμβαίνει και γι’ αυτό θέλω να μιλήσω τώρα για την κατάστασή μου όσο είμαι σε θέση, γιατί ξέρω ότι θα υπάρξουν μέρες που δεν θα καταλαβαίνω. Και μισώ αυτή τη σκέψη».

Η γραπτή δήλωση του Ντένις Λο δημοσιεύτηκε στην ιστοσελίδα της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ με τις θερμότερες ευχές της ομάδας να συνοδεύουν τα λόγια του άλλοτε σπουδαίου γκολτζή, ο οποίος πέτυχε 237 γκολ σε 404 ματς με τους Κόκκινους Διαβόλους και 30 γκολ σε 55 εμφανίσεις με την Εθνική Σκωτίας.

«Βρίσκομαι στο σημείο, όπου αισθάνομαι ότι θέλω να είμαι ανοιχτός για την κατάστασή μου. Διαγνώστηκα με «μεικτή άνοια», που είναι περισσότερο από ένας τύπος άνοιας, στην περίπτωσή μου Αλτσχάιμερ και αγγειακή άνοια» ανέφερε στο μήνυμά του ο Λο και συνεχίζει: «Ήταν μια εξαιρετικά δύσκολη χρονιά για όλους και οι μακρές περίοδοι απομόνωσης σίγουρα δεν έχουν βοηθήσει».

«Είναι μια προβληματική ασθένεια με προκλήσεις και την έχω δει εγώ ο ίδιος με πολλούς φίλους που το έχουν βιώσει. Ελπίζεις ότι δεν θα σου συμβεί, κάνεις ακόμη και αστεία, ενώ αγνοείς τα πρόωρα σημάδια γιατί δεν θέλεις να είναι αλήθεια. Θυμώνεις, απογοητεύεσαι, νευριάζεις, μπερδεύεσαι και μετά ανησυχείς. Ανησυχείς για την οικογένειά σου, καθώς θα είναι αυτοί που θα το αντιμετωπίσουν. Ωστόσο, ήρθε η ώρα να το αντιμετωπίσω και συγχωρήστε μου το λογοπαίγνιο (σ.σ. “to tackle this head on”, η έκφραση που χρησιμοποίησε). Αναγνωρίζω πώς ο εγκέφαλός μου επιδεινώνεται και πώς η μνήμη μου αδειάζει όταν δεν το θέλω και πως αυτό μου προκαλεί στενοχώρια σε καταστάσεις που είναι πέρα από τον δικό μου έλεγχο. Καταλαβαίνω τι συμβαίνει και γι’ αυτό θέλω να μιλήσω τώρα για την κατάστασή μου όσο είμαι σε θέση, γιατί ξέρω ότι θα υπάρξουν μέρες που δεν θα καταλαβαίνω και μισώ αυτή τη σκέψη» είπε μεταξύ άλλων ο σπουδαίος Ντένις Λο.

Everybody is with you in this battle, Denis.

We are in admiration of your openness, your bravery and your humility to be open about your dementia diagnosis ❤️#MUFC

— Manchester United (@ManUtd) August 19, 2021