Την ώρα που οι πολίτες έχουν επιλέξει συνειδητά να ενημερώνονται, να κινητοποιούνται, να εκφράζονται, να δημιουργούν τάσεις και να καταστρέφουν trends μέσω των social media σχετικά -και- με την «πτώση» της Καμπούλ στα χέρια των Ταλιμπάν, το Twitter δεν έχει απομονώσει ακόμη τους ισλαμιστές αντάρτες από την πλατφόρμα.

Όπως αναφέρει ο Guardian, το Twitter παρά την παγκόσμια ανησυχία που έχει προκαλέσει η επικράτηση των Ταλιμπάν στο Αφγανιστάν, επιτρέπει σε γνωστά μέλη τους να εξακολουθούν να δημοσιοποιούν την όχι και τόσο σύγχρονη ρητορική τους.

Το γεγονός αυτό έχει επιφέρει ένα κύμα αντιδράσεων από ανταποκριτές, παγκοσμίου φήμης, όπως του Ντόνι Ο’ Σουλιβάν από το CNN, ο οποίος κατέκρινε την πολιτική του Twitter, τονίζοντας αρχικά πως όσο οι Ταλιμπάν χρησιμοποιούν ακόμη το κοινωνικό δίκτυο, τότε υπάρχουν «μεγάλες τρύπες» στην πλατφόρμα, ενώ παρέθεσε ως παράδειγμα τον τέως Προέδρο των ΗΠΑ, ο οποίος αποκλείστηκε από το Τwitter μετά την «εισβολή στο Καπιτώλιο».

The former President has done more damage to the United States.

I’m good. https://t.co/yHbiD2tpfW

— Michael J. Stern (@MichaelJStern1) August 17, 2021