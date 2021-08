Τον πόνο του αφγανικού λαού, που θέλει απεγνωσμένα να εγκαταλείψει τη χώρα μετά τη κατάληψη από τους Ταλιμπάν, εκμεταλλεύεται εταιρεία ενδυμάτων τοποθετώντας πάνω σε μπλουζάκια στάμπες των Αφγανών που έπεφταν από τα αεροπλάνα.

Τα μπλουζάκια, που πωλούνται έναντι 14 ευρώ και τα οποία κυκλοφορούν σε γκρι και μαύρο χρώμα, φέρουν το σύνθημα «Kabul Skydiving Club, Est 2021». Σε αυτά διακρίνεται ένα αεροπλάνο C-17 και άνθρωποι που πέφτουν από αυτό.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της «New York Post», το συγκεκριμένο μπλουζάκι κυκλοφορεί σε διάφορα online καταστήματα ρούχων.

In a desperate attempt to leave #Afghanistan, people are hanging on to the tires and the wing of the plane. Watch horrifying video of people falling from a flight takeoff at #Kabul Airport pic.twitter.com/2g1DW29jSU

Η εταιρεία λέει ότι στοχεύει στην παραγωγή ρούχων που «συλλαμβάνουν την τελευταία τάση της μόδας». Ισχυρίζεται ότι έχει την έδρα της στη Σιγκαπούρη, αλλά έχει διεύθυνση αποθήκης στην Καλιφόρνια.

Σε μια αναφορά για τα ρούχα, οι πωλητές ισχυρίζονται ότι «η πρώτη των ανθρώπων από το αεροπλάνο έγινε viral στο Διαδίκτυο, ωστόσο το μπλουζάκι δεν είναι αστείο».

Στη συνέχεια πάντως ειρωνεύονται τον θάνατο των δύο Αφγανών αναφέροντας χαρακτηριστικά: «Για όσους αγαπούν τις πτώσεις με αλεξίπτωτο, για όσους αγαπούν τα άλματα από το αεροπλάνο, αυτό το μπλουζάκι πρέπει να φορέσουν».

As Afghans are fleeing and clinging to planes out of desperation, someone decided to capitalize on their pain and misery with this repulsive t-shirt.

It’s being sold on at least half a dozen t-shirt printing websites right now. Humans can be so cruel. pic.twitter.com/du5cCbD2QA

— Holly Dagres (@hdagres) August 18, 2021