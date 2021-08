Σε απόγνωση βρίσκονται χιλιάδες Αφγανοί που προσπαθούν με κάθε τρόπο να φτάσουν στο αεροδρόμιο της Καμπούλ, με την ελπίδα να επιβιβαστούν σε κάποια από τις πτήσεις που θα τους μεταφέρει εκτός συνόρων, τη στιγμή που οι Ταλιμπάν συντρίβουν κάθε θύλακα αντίστασης, προχωρώντας σε συγκρούσεις με διαδηλωτές και αναγκάζοντας τους κατοίκους να παραμείνουν στα σπίτια τους.

Σύμφωνα με το CNN, στην πόλη Κοστ -στο νοτιοανατολικό Αφγανιστάν- επεβλήθη την Πέμπτη απαγόρευση κυκλοφορίας επ’ αόριστον, ύστερα από τα βίντεο που είδαν το φως της δημοσιότητας και εμφανίζουν εκατοντάδες ανθρώπους να διαδηλώνουν ενάντια στο νέο καθεστώς.

Πηγή που μίλησε στο αμερικανικό δίκτυο ανέφερε ότι κάθε είδους κίνησης θα απαγορευθεί, ενώ κοινές δυνάμεις του Ισλαμικού Εμιράτου διεξάγουν εκκαθαριστικές επιχειρήσεις στην πόλη.

Περίπου 650.000 Αφγανοί εκτιμάται ότι ζουν στις αστικές και αγροτικές περιοχές που περιβάλλουν την επαρχία της Κοστ.

Παρά τις περί του αντιθέτου διαβεβαιώσεις, οι Ταλιμπάν αναζητούν Αφγανούς που εργάστηκαν ή συνεργάστηκαν με τις ξένες δυνάμεις, όσους δεν έχουν κατορθώσει μέχρι στιγμής να φύγουν από τη χώρα με κάποιο από τα αεροπλάνα που αναχωρούν από το αεροδρόμιο της Καμπούλ. Μέχρι στιγμής, υπολογίζεται πως περίπου 18.000 έχουν εγκαταλείψει τη χώρα.

Σύμφωνα με καταγγελίες, οι υποσχέσεις για αμνηστία αποτελούν κενό γράμμα και γίνονται έλεγχοι σε σπίτια ώστε να εντοπιστούν όσοι πιστεύουν ότι εργάστηκαν για τους Αμερικανούς και τις άλλες δυνάμεις του ΝΑΤΟ και –όπως αναφέρει έγγραφο του ΟΗΕ– αν δεν βρουν τους ίδιους, συλλαμβάνουν τα μέλη των οικογενειών τους.

Μάλιστα, είναι πολλές οι αναφορές ότι Ταλιμπάν κρατούν στα χέρια τους λίστες με ονόματα και κάνουν έρευνες από πόρτα σε πόρτα.

Shots ring out behind @clarissaward – as she stands less than 200 yards from the entrance of the Kabul airport.

«It’s definitely chaotic, she says. «It’s definitely dangerous.» pic.twitter.com/3iNgULO0fO

— Brianna Keilar (@brikeilarcnn) August 18, 2021