Εμφανής είναι η προσπάθεια των Ταλιμπάν, από τη στιγμή που μπήκαν στην Καμπούλ, να δείξουν στη διεθνή κοινή γνώμη ότι έχουν αλλάξει πρόσωπο, δεν είναι οι βάρβαροι ισλαμιστές μαχητές του παρελθόντος αλλά μια συντηρητική δύναμη που θα σεβαστεί τα δικαιώματα των πολιτών, στο πλαίσιο βέβαια της Σαρίας, και θα ασκήσει την εξουσία με μετριοπαθή τρόπο προς όφελος όλων των Αφγανών. Είναι έτσι;

Από την άλλη, ο διεθνής παράγοντας δηλώνει πως τηρεί στάση αναμονής προκειμένου να διαπιστώσει εάν οι Ταλιμπάν θα σεβαστούν κατά την άσκηση της εξουσίας τους τα ανθρώπινα δικαιώματα και τους κανόνες του διεθνούς δικαίου. Είναι έτσι;

Στην πρώτη τους συνέντευξη Τύπου, οι Ταλιμπάν υποστήριξαν πως δεν επιθυμούν εσωτερικούς ή εξωτερικούς εχθρούς και ότι στοχεύουν σε ειρηνικές σχέσεις με άλλα κράτη, με τον εκπρόσωπό τους, Ζαμπιχουλάχ Μουτζαχίντ, να προσπαθεί να δημιουργήσει προφίλ «κανονικότητας» και να εξωραΐσει την εικόνα τους.

Μιλώντας από το Κέντρο Τύπου το οποίο χρησιμοποιούσε και η αφγανική κυβέρνηση που κατέρρευσε την Κυριακή, o εκπρόσωπος επιχείρησε να διαβεβαιώσει ότι οι Ταλιμπάν θα σεβαστούν τα δικαιώματα των γυναικών αλλά «στο πλαίσιο του Ισλαμικού Νόμου» και ότι θα τους επιτραπεί να εργάζονται και να σπουδάζουν.

“Unfortunately the last government was weak, they didn’t keep their promises”

Taliban spokesman Zabihullah Mujahid tells Kabul residents “their security is ensured” as he addresses Afghans for first time since the group took took control

