Δεν θα επιτραπούν οι απειλές από κανέναν τρομοκράτη, τονίζουν οι υπουργοί Εξωτερικών των χωρών του ΝΑΤΟ στην ανακοίνωση που εκδόθηκε μετά το πέρας της συζήτησης για την κατάσταση στο Αφγανιστάν, ενώ επισημαίνεται ότι «υπό τις τρέχουσες συνθήκες, το ΝΑΤΟ ανέστειλε κάθε υποστήριξη προς τις αφγανικές αρχές».

«Τα τελευταία είκοσι χρόνια, αρνηθήκαμε με επιτυχία στους τρομοκράτες ένα ασφαλές καταφύγιο στο Αφγανιστάν από το οποίο μπορούν να υποκινήσουν επιθέσεις. Δεν θα επιτρέψουμε σε κανέναν τρομοκράτη να μας απειλήσει. Παραμένουμε αφοσιωμένοι στην καταπολέμηση της τρομοκρατίας με αποφασιστικότητα και αλληλεγγύη», υπογραμμίζεται.

Επιπροσθέτως, σημειώνεται ότι «το άμεσο καθήκον τώρα είναι να εκπληρώσουμε τις δεσμεύσεις μας να συνεχίσουμε την ασφαλή αποχώρηση των πολιτών μας, υπηκόων χωρών εταίρων και Αφγανών σε κίνδυνο, ιδίως εκείνων που βοήθησαν τις προσπάθειές μας. Καλούμε όσους έχουν θέσεις εξουσίας στο Αφγανιστάν να σεβαστούν και να διευκολύνουν την ασφαλή και μεθοδική αναχώρησή τους, μεταξύ άλλων μέσω του διεθνούς αεροδρομίου «Χαμίντ Καρζάι» στην Καμπούλ. Όσο συνεχίζονται οι επιχειρήσεις εκκένωσης, θα διατηρούμε τον στενό επιχειρησιακό μας συντονισμό μέσω των συμμαχικών στρατιωτικών μέσων στο διεθνές αεροδρόμιο «Χαμίντ Καρζάι».

#NATO Foreign Ministers discussed #Afghanistan & continue to coordinate on evacuation. The Taliban must uphold their commitments on terrorism, human rights & free passage. We will not allow any terrorists to threaten us from Afghanistan. https://t.co/S5GaPakr40

— Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) August 20, 2021