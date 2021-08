Ο πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον δήλωσε σήμερα ότι η Βρετανία θα εργαστεί με τους Ταλιμπάν, εάν χρειαστεί, αφότου οι ισλαμιστές αντάρτες κατέλαβαν το Αφγανιστάν, ενώ υπερασπίστηκε τον υπουργό Εξωτερικών του, που δέχεται πυρά για τη διαχείριση της κατάστασης.

«Αυτό για το οποίο θέλω να διαβεβαιώσω τους πολίτες είναι ότι οι πολιτικές και διπλωματικές μας προσπάθειες για την εξεύρεση μιας λύσης για το Αφγανιστάν, το να εργαστούμε με τους Ταλιμπάν, φυσικά εφόσον χρειαστεί, θα συνεχιστούν», είπε ο Τζόνσον σε ΜΜΕ.

Ο Μπόρις Τζόνσον δήλωσε πως η κατάσταση στο αεροδρόμιο της Καμπούλ, όπου χιλιάδες Αφγανοί σε απόγνωση έχουν συρρεύσει αναζητώντας διαφυγή από τη χώρα, είναι «λίγο καλύτερη».

Η βρετανική κυβέρνηση γνωστοποίησε ότι εξασφάλισε την απομάκρυνση 1.615 ανθρώπων από το Σάββατο, μεταξύ αυτών είναι 399 Βρετανοί υπήκοοι και οι συγγενείς τους, 320 μέλη του προσωπικού της πρεσβείας και 402 Αφγανοί.

Today I met a few of the Afghan former staff who have been resettled in the UK with their families.

They worked side-by-side with us and we stood by them and ensured their safety.

We’re working tirelessly to help those in the country to whom we owe a debt of obligation. pic.twitter.com/jSuqDx6VDK

