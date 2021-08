Ανάμεσα στους εκατοντάδες ανθρώπους που συνωστίζονταν σε αεροπλάνα που αναχωρούσαν την Κυριακή από το Αφγανιστάν με την ελπίδα να ξεφύγουν από τους Ταλιμπάν, ήταν ένα μικρό αγόρι, ταλαιπωρημένο και κουρασμένο.

Μια φωτογραφία που έκανε τον γύρο του διαδικτύου δείχνει τι συνέβη στη συνέχεια: Ένας Αμερικανός αεροπόρος έδωσε στο παιδί τη στολή του για να ζεσταθεί ενώ το αγόρι κοιμόταν.

Η χειρονομία προκάλεσε επαίνους από στρατιωτικούς ηγέτες και υπογράμμισε τα διακυβεύματα των προσπαθειών εκκένωσης της Καμπούλ.

«Η γενναιότητα και η προσαρμοστικότητα που επέδειξαν οι Total Force Mobility Airmen τις τελευταίες ημέρες προκαλεί δέος», έγραψε στο Twitter ο στρατηγός Jacqueline D. Van Ovost, διοικητής της Command Mobility Command.

«Είμαι εντυπωσιασμένος από το θαρραλέο, ικανό πνεύμα και περήφανος που υπηρετώ δίπλα τους», έγραψε το Ovost. «Προβολή αποφασιστικής δύναμης & παράδοση ελπίδας … Πάντα! #ProudtoBe».

The bravery & adaptability displayed by Total Force Mobility Airmen over the past few days is awe-inspiring.

I’m impressed by the courageous, can-do spirit & proud to serve alongside them as we live our vision – Projecting Decisive Strength & Delivering Hope…Always! #ProudtoBe pic.twitter.com/LOiEpNOq3I

— Gen. Jacqueline Van Ovost (@amccommander) August 18, 2021