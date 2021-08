Τον γύρο του κόσμου έκανε η φωτογραφία από την Καμπούλ, που αποτυπώνει την αγωνία που ζουν οι πολίτες του Αφγανιστάν μετά την ανακατάληψή της από τους Ταλιμπάν, με το μωρό που σήκωνε από τον φράχτη ένας πεζοναύτης.

Το αμερικανικό Πεντάγωνο ενημέρωσε ότι το συγκεκριμένο μωρό δόθηκε στους πεζοναύτες επειδή χρειαζόταν ιατρική περίθαλψη και όχι για να ταξιδέψει προς τις ΗΠΑ και τώρα επανενώθηκε με τον πατέρα του. Οι πεζοναύτες «κάνουν ό,τι μπορούν» για να επιστραφούν τα παιδιά στις οικογένειές τους, σημειώνει το Πεντάγωνο.

Can’t comprehend the desperation to hand over your baby to a soldier to possibly never see them again. #Afghanistan pic.twitter.com/BkfEeMUZUn

Αξιωματούχοι του Σώματος Πεζοναυτών επιβεβαίωσαν την Παρασκευή ότι πράγματι ένας στρατιώτης παρέλαβε ένα παιδί όπως δείχνει το viral βίντεο. «Το μωρό που φαίνεται στο βίντεο μεταφέρθηκε σε μονάδα ιατρικής περίθαλψης στο σημείο και του παρασχέθηκε φροντίδα από επαγγελματίες υγείας. Μπορώ να επιβεβαιώσω ότι το μωρό επανενώθηκε με τον πατέρα του και είναι ασφαλές στο αεροδρόμιο», δήλωσε ο ταγματάρχης Jim Stenger στο CBS News.

«Αυτό είναι ένα πραγματικό παράδειγμα του επαγγελματισμού των πεζοναυτών που βρίσκονται στο σημείο, οι οποίοι λαμβάνουν γρήγορες αποφάσεις σε μια δυναμική κατάσταση για την υποστήριξη των επιχειρήσεων εκκένωσης», πρόσθεσε.

The baby in this photo has been reunited with its father, per Marine Corps spox Maj. Jim Stenger.

«I can confirm the baby was reunited with their father and is safe at the airport. This is a true example of the professionalism of the Marines on site …» https://t.co/EhCvHXT9MF

— Geoff Bennett (@GeoffRBennett) August 20, 2021