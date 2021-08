Οι δυνάμεις που τάσσονται εναντίον των Ταλιμπάν στο βόρειο Αφγανιστάν ισχυρίζονται ότι έχουν καταλάβει τρεις περιοχές κοντά στην κοιλάδα Παντσίρ , όπου έχουν συγκεντρωθεί μέλη της κυβέρνησης και άλλων ομάδων πολιτοφυλακής.

Ο υπουργός Άμυνας, στρατηγός Μπισμιλάχ Μοχάμαντι, ο οποίος δεσμεύτηκε να αντισταθεί στους Ταλιμπάν, ανέφερε σε ανάρτησή του στο Twitter ότι οι περιοχές Deh Saleh, Bano και Pul-Hesar, στη γειτονική επαρχία Baghlan βόρεια της Παντσίρ, είχαν καταληφθεί.

Το πρακτορείο ειδήσεων - μετέδωσε πως δεν είναι ακόμη σαφές ποιες δυνάμεις εμπλέκονται, αλλά η εξέλιξη αυτή έρχεται να προστεθεί στις διάσπαρτες ενδείξεις αντίστασης στους Ταλιμπάν.

Ο τηλεοπτικός σταθμός Tolo News επικαλέστηκε έναν τοπικό διοικητή της αστυνομίας που είπε ότι η περιοχή Bano στη γειτονική επαρχία Baghlan ήταν υπό τον έλεγχο των τοπικών δυνάμεων της πολιτοφυλακής, ενώ δήλωσε πως υπήρξαν μεγάλες απώλειες.

Οι Ταλιμπάν πάντως δεν έχουν σχολιάσει το περιστατικό, καθώς ανώτεροι ηγέτες συγκεντρώθηκαν στην Καμπούλ για να ξεκινήσουν το σχηματισμό «κυβέρνησης χωρίς αποκλεισμούς».

Παρόλο που η κοιλάδα Παντσίρ είναι περικυκλωμένη από τους Ταλιμπάν, η τοπογραφία της την καθιστά εξαιρετικά δύσκολο «αντίπαλο» και αναλυτές πιστεύουν ότι οι ισλαμιστές γρήγορα θα διαπιστώσουν ότι ο πόλεμος δεν έχει τελειώσει, όπως λένε.

Η κοιλάδα, διάσημη για τα ορυχεία σμαραγδιών, περιτριγυρίζεται από τα βουνά της οροσειράς Χίντου Κους και θεωρείται ιδανική για την απόκρουση στρατιωτικών επιθέσεων. Για αυτό και ήταν πάντα η καρδιά της αντίστασης.

Οπως γράφουν οι Times του Λονδίνου, ακόμα και αν οι Ταλιμπάν υποσχεθούν στους κατοίκους αμνηστία, είναι μάλλον απίθανο να παραδώσουν τα όπλα τους.

It’s happening

Thousands of Afgan Army Troopers along with #NorthernAlliance warlords are reaching Panjshir to join the war against Talban under the leadership of @AmrullahSaleh2 and Masood

Amrulla Saleh has owed to go to any extent to fight Taliban pic.twitter.com/7OgDMQuhWl

— Mac Thimmaiah 🇮🇳 (@mac_thimmaiah) August 20, 2021