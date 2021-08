Χιλιάδες άνθρωποι πολιορκούν τις εισόδους του αεροδρομίου της Καμπούλ, πρωτεύουσας του Αφγανιστάν, που αποτελεί τη μοναδική σανίδα σωτηρίας για τους Αφγανούς και τους ξένους υπηκόους, οι οποίοι επιχειρούν να φύγουν από τη χώρα, μετά την κατάληψή της από τους Ταλιμπάν.

Πυροβολισμοί συνεχίζουν να ακούγονται, σχεδόν αδιάκοπα, έξω από το αεροδρόμιο, είπε στο Γερμανικό Πρακτορείο ένας αυτόπτης μάρτυρας. Ημέρες αφότου οι Ταλιμπάν πήραν τον έλεγχο της πρωτεύουσας και της χώρας, την περασμένη Κυριακή, χιλιάδες άνθρωποι απομακρύνθηκαν αεροπορικώς από το Αφγανιστάν, από το αεροδρόμιο της Καμπούλ, το μοναδικό σημείο της αφγανικής πρωτεύουσας, που ελέγχουν ξένα στρατεύματα.

Πολλοί Αφγανοί σε απόγνωση, οι οποίοι είτε εργάστηκαν με τα ξένα στρατεύματα τις τελευταίες δύο δεκαετίες ή εργάζονταν σε τομείς όπως εκείνου της προάσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων φοβούνται για τις ζωές τους και πολλοί προσπαθούν να μπουν οι ίδιοι ή οι οικογένειές τους εντός του αεροδρομίου.

Όπως μεταδίδει το dpa, καταγράφονται επανειλημμένως ένοπλες συμπλοκές στις πύλες προς το συγκρότημα του αεροδρομίου. Ο αμερικανικός στρατός αποφασίζει πότε και πώς ανοίγουν και κλείνουν οι πύλες και ο χρόνος δεν είναι προβλέψιμος.

Σε ανακοινώσεις που ακούγονται από τα μεγάφωνα στη βόρεια είσοδο αναφέρεται πως η πύλη αυτή θα παραμείνει κλειστή για δύο ημέρες, αφηγήθηκε ο μάρτυρας στο dpa.



Ένας δεύτερος αυτόπτης μάρτυρας περιέγραψε πως άνθρωποι όλων των κοινωνικών στρωμάτων και ηλικιών συνωστίζονται έξω από το αεροδρόμιο: μεταξύ άλλων ηθοποιοί, προσωπικότητες της τηλεόρασης, νέοι άνθρωποι, γυναίκες με νεογέννητα παιδιά ή άνθρωποι σε αναπηρικά αμαξίδια.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν διαβεβαίωσε τους Αμερικανούς υπηκόους και τους Αφγανούς πολίτες, που εργάστηκαν με τους Αμερικανούς, ότι θα τους φέρει πίσω στις ΗΠΑ, ωστόσο χιλιάδες άνθρωποι παραμένουν στη χώρα.

Στρατιώτες από πολλές άλλες χώρες, μεταξύ άλλων τη Γερμανία, τη Βρετανία και την Τουρκία διεξάγουν ταυτόχρονα επιχειρήσεις εκκένωσης από το αεροδρόμιο.

Shots fired at the entrance to Kabul Airport #Afganisthan #Kabul

pic.twitter.com/TlNlgaPIsH

— Prolific News (@ProlificGlobal) August 18, 2021