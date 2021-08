Άγρια επεισόδια ξέσπασαν στο κέντρο της Μελβούρνης όταν χιλιάδες άτομα διαδήλωσαν κατά των περιοριστικών μέτρων για τον κοροναϊό.

Η αστυνομία έκανε χρήση σπρέι πιπεριού για να διαλύσει πλήθος περισσότερων από 4.000 διαδηλωτών, ενώ στο Σίδνεϋ αποτράπηκε η συγκέντρωση μικρότερων ομάδων διαδηλωτών από μεγάλη δύναμη της αστυνομίας για την αντιμετώπιση των ταραχών.

Η αστυνομία της πολιτείας Βικτόρια ανακοίνωσε ότι συνέλαβε 218 ανθρώπους στην πρωτεύουσα Μελβούρνη, όπως επίσης ότι επέβαλε 236 πρόστιμα και έθεσε υπό κράτηση 3 ανθρώπους για επίθεση σε αστυνομικούς. Σε καθέναν από τους συλληφθέντες μπορεί να επιβληθεί πρόστιμο ύψους 5.452 δολαρίων Αυστραλίας (περισσότερα από 3.300 ευρώ) για παραβίαση εντολών για την δημόσια υγεία.

If you’re an employer and any of your employees are part of this you should be firing them immediately. Let’s hope every one of them gets fined. Every single one. #covid #Melbourneprotest #Melbourne pic.twitter.com/ermq60lIWA

— A (@adamwasere) August 21, 2021