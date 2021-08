Στο «κόκκινο» οι διπλωματικές διεργασίες μία εβδομάδα μετά την κυριαρχία των Ταλιμπάν στην Καμπούλ, με βασικό θέμα την εκκένωση του Αφγανιστάν από τις ξένες αντιπροσωπείες αλλά και τους πολίτες της χώρας που προσπαθούν να φύγουν.

Την ίδια στιγμή στο αεροδρόμιο της Καμπούλ, οι Αφγανοί δυσκολεύονται ακόμα να βρουν θέση σε κάποιο από τα αεροπλάνα που αναχωρούν από τη χώρα, ενώ ο αριθμός των νεκρών έχει ανέλθει σε είκοσι.

Η προέλαση των Ταλιμπάν χωρίς να συναντήσουν ουσιαστική αντίσταση στην πρωτεύουσα της χώρας, μετά από 20 χρόνια από την εισβολή και στρατιωτική παρουσία των ΗΠΑ στο Αφγανιστάν, έχει τουλάχιστον ξαφνιάσει τη διεθνή κοινότητα με τις εικόνες χάους από το αεροδρόμιο της Καμπούλ να μονοπωλούν το ενδιαφέρον των διεθνών μέσων ενημέρωσης.

Η πίεση προς τη διακυβέρνηση Μπάιντεν να παρατείνει πέραν της 31ης Αυγούστου τη στρατιωτική παρουσία των ΗΠΑ στο Αφγανιστάν προκειμένου να ομαλοποιηθεί η κατάσταση στο αεροδρόμιο, κλιμακώνεται.

Ο αριθμός των ανθρώπων που βρίσκονται εντός του αεροδρομίου αναμένοντας να επιβιβαστούν σε πτήση είχε ανέλθει έως το πρωί της Κυριακής σε 18.500, ενώ έξω από τις πύλες αναμένουν περίπου άλλα 2.000 άτομα, σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το CNNi.

Οι συνθήκες έγιναν ακόμη χειρότερες σήμερα με τις πύλες να παραμένουν το μεγαλύτερο διάστημα κλειστές, ενώ υπάρχουν αναφορές και για περιστατικά οικογενειών που χωρίζονται και επιβιβάζονται σε πτήσεις προς διαφορετικές χώρες εν μέσω του γενικότερου χάους.

American service member gives water to #Afghan children while they wait to be allowed to enter the base. It’s baking hot and many people have been outside for a day or two. No bathrooms, and the entire area reeks of urine and rotting garbage. #afghanistan #AfghanistanCrisis pic.twitter.com/sOeEhKgH4f

— Jane Ferguson (@JaneFerguson5) August 22, 2021