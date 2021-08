Όλο και περισσότερα παιδιά φαίνεται πως χάνονται και έκτοτε αγνοούνται εν μέσω του χάους που επικρατεί στο αεροδρόμιο της Καμπούλ, σύμφωνα με αναφορές από τοπικά ΜΜΕ.

Το αφγανικό τηλεοπτικό δίκτυο Ariana μετέδωσε πως μια οικογένεια από την Καμπούλ έχει αναλάβει τη φροντίδα ενός παιδιού, το οποίο είχε χαθεί και το βρήκε να έχει παγιδευτεί στο αγκαθωτό συρματόπλεγμα που περιβάλλει το συγκρότημα του αεροδρομίου.

Παρά τις προσπάθειές τους, δεν έχουν καταφέρει να εντοπίσουν τους γονείς του παιδιού, λέει η οικογένεια.

Το αγοράκι, ηλικίας περίπου 6 ετών, είπε πως η οικογένειά του πήγε στο αεροδρόμιο σε μια προσπάθεια να φύγει από τη χώρα.

Ο πατέρας του προφανώς έπεσε εν μέσω του πλήθους και το παιδί δεν έχει δει κανέναν γονέα του από εκείνη τη στιγμή, όπως αναφέρει το -. Αφγανοί δημοσιογράφοι μεταδίδουν, επίσης, ότι πολλοί αναρτούν φωτογραφίες με παιδιά που αγνοούνται στο αεροδρόμιο.

Desperate appeals via missing children posters are now appearing on the wire at #KabulAirport – parents are losing their kids in the chaos and stampedes of the panicked crowd. The atmosphere is one of absolute heartbreak and terror.

Η κατάσταση στην Καμπούλ είναι χαοτική, εδώ και μία εβδομάδα, καθώς χιλιάδες άνθρωποι προσπαθούν να φύγουν από το Αφγανιστάν, μετά την κατάληψη της εξουσίας από τους ισλαμιστές Ταλιμπάν την περασμένη Κυριακή.

Χιλιάδες Αφγανοί καθώς και ξένοι υπήκοοι σπεύδουν με την ελπίδα να διαφύγουν με κάποια από τις πτήσεις εκκένωσης της χώρας με τις εικόνες να προκαλούν σοκ. Άνθρωποι ποδοπατήθηκαν μέχρι θανάτου σρτην προσπάθειά τους να μπουν στο αεροδρόμιο, ενώ άλλοι κρατώντας στα χέρια τους τα χαρτιά τους και τα φοβισμένα παιδιά τους, περιμένουν για μέρες μέσα στον ήλιο, σε άθλιες συνθήκες, σε μια περιοχή «που μυρίζει από ούρα» και είναι γεμάτη σκουπίδια που σαπίζουν:

American service member gives water to #Afghan children while they wait to be allowed to enter the base. It's baking hot and many people have been outside for a day or two. No bathrooms, and the entire area reeks of urine and rotting garbage.

Τουλάχιστον 12 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους μέσα και γύρω από το αεροδρόμιο με έναν διάδρομο από την περασμένη Κυριακή, δήλωσαν αξιωματούχοι του ΝΑΤΟ και των Ταλιμπάν. Μερικοί πυροβολήθηκαν και άλλοι ποδοπατήθηκαν, ανέφεραν μάρτυρες.

Teeming crowds pressed together over the last two days at the Kabul airport as thousands tried to escape Taliban rule.

Η κατάσταση είναι ακόμη πιο χαοτική στις πύλες όπου τον έλεγχο διατηρούν οι στρατιωτικές δυνάμεις των ΗΠΑ, όπου οι Ταλιμπάν μπροστά ακριβώς από την κύρια είσοδο του αεροδρομίου πυροβολούν στον αέρα για εκφοβισμό ή απωθούν δια της βίας χτυπώντας τους ανθρώπους που επιχειρούν να προσεγγίσουν.

«Thousands, maybe tens of thousands, crushed as far as the eye can see. At the front, Taliban militants beat Afghans with canes.»

Όπως μετέδωσε ο ανταποκριτής του Sky News από το πρωί η εικόνα στο αεροδρόμιο «Χαμίντ Καρζάι» ήταν διαφορετική, καθώς οι στρατιώτες κλήθηκαν όχι απλά να διαχειριστούν το χάος με όσους ήθελαν να ταξιδέψουν, αλλά να σώσουν ζωές.

Αλεξιπτωτιστές άρχισαν να τραβούν ανθρώπους από το χάος, γιατροί έτρεχαν από τον ένα τραυματία στον άλλο, ενώ κάποιοι σκοτώθηκαν. Άνθρωποι αφυδατωμένοι και τρομοκρατημένοι. «Είδαμε άντρες, γυναίκες και πολλά παιδιά» περιγράφει ο Stuart Ramsay, λέγοντας πως στρατιώτες που βρίσκονταν στην κορυφή του τείχους έριξαν με ένα σωλήνα νερό στο πλήθος για να δροσιστεί.

Sky’s @ramsaysky reports from Kabul airport where people are being crushed to death amid the desperate scramble to flee Taliban rule.

Soldiers have been rescuing people from the crowds and treating those who are injured.

— Sky News (@SkyNews) August 21, 2021

