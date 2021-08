Νέο διάγγελμα του Τζο Μπάιντεν για την επιχείρηση εκκένωσης Αμερικανών και Αφγανών από την Καμπούλ

Tune in as I provide an update on my Administration’s response to Tropical Storm Henri, as well as an update on the evacuation of American citizens, SIV applicants and their families, and other vulnerable Afghans. https://t.co/82f8s2zi0h

— President Biden (@POTUS) August 22, 2021