Η συναυλία που οργανώθηκε στο Σέντραλ Παρκ με αφορμή «την επανένωση» διάσημων καλλιτεχνών με το κοινό της Νέας Υόρκης, μιας πόλης που επλήγη σφόδρα από την πανδημία Covid-19, διακόπηκε χθες, υπό την απειλή του κυκλώνα Χένρι.

Την ώρα που ο Μπάρι Μανίλοου, ο οποίος συμμετείχε στην εκδήλωση μαζί με τους Μπρους Σπρίνγκστιν, Πάτι Σμιθ και Πολ Σάιμον, τραγουδούσε, μια φωνή ακούστηκε από τα μεγάφωνα να προτρέπει τους θεατές να κατευθυνθούν γρήγορα και με ψυχραιμία προς την κοντινότερη έξοδο, καθώς πυκνά σύννεφα είχαν καλύψει τον ουρανό.

Περίπου 60.000 θεατές αναμένονταν στη συναυλία, την ώρα που ο κυκλώνας, συνοδευόμενος από ανέμους που έπνεαν με ταχύτητα 120 χιλιομέτρων την ώρα, προσέγγιζε. Αναμένεται να φθάσει στην ανατολική ακτή των ΗΠΑ αργότερα σήμερα.

Τα ακραία καιρικά φαινόμενα αναμένεται να πλήξουν το Λονγκ Άιλαντ, κοντά στη Νέα Υόρκη ή λίγο βορειότερα, στη Νέα Αγγλία, σύμφωνα με το αμερικανικό κέντρο παρακολούθησης κυκλώνων (NHC), το οποίο, ωστόσο, προβλέπει «εξασθένιση του κυκλώνα πριν από την άφιξή του».

Ο κυκλώνας προβλέπεται να παρακάμψει τη Νέα Υόρκη, όμως θα μπορούσε να προκαλέσει σφοδρές βροχοπτώσεις από χθες το βράδι.

Επομένως η συναυλία, που είχε ξεκινήσει στις 17.00 τοπική ώρα, διακόπηκε πρόωρα κι ενώ θεατές χόρευαν, χειροκροτούσαν και είχαν οργανώσει πικ νικ στο γρασίδι, έτοιμοι για ένα πεντάωρο μουσικό θέαμα.

Στο Μπρούκλιν πάντως της Νέας Υόρκης σημειώθηκαν σημαντικές πλημμύρες σύμφωνα με ΜΜΕ.

Breaking: Significant flooding in Brooklyn, New York, as Hurricane Henri affects the area. pic.twitter.com/4OD1A8OYeu

— PM Breaking News (@PMBreakingNews) August 22, 2021