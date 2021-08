Συγκλονιστικές στιγμές καταγράφει ο φωτογραφικός φακός στο Αφγανιστάν, μετά την κατάληψη της χώρας από τους Ταλιμπάν.

Μετά από τις εικόνες με Αφγανές μητέρες να παραδίδουν τα μωρά τους σε Αμερικανούς και Βρετανούς στρατιώτες ούτως ώστε να σωθούν από τους ακραίους ισλαμιστές, ο αμερικανός στρατός έδωσε στη δημοσιότητα σειρά φωτογραφιών που αποτυπώνουν την απόγνωση που βιώνουν χιλιάδες Αφγανοί.

Σε μια εξ αυτών- που κάνει μάλιστα το γύρο του διαδικτύου τις τελευταίες ώρες- διακρίνεται αμερικανός πεζοναύτης να κρατά ένα βρέφος στην αγκαλιά του, προσπαθώντας να το ηρεμήσει.

Η λήψη της φωτογραφίας έγινε στο διεθνές αεροδρόμιο της Καμπούλ.

Ο πεζοναύτης λέγεται ότι υπηρετεί στην 24η Ναυτική Μονάδα (MEU), η οποία έχει την έδρα της στη Βόρεια Καρολίνα, ενώ το μωρό δεν αποκλείεται να είναι το ίδιο που εικονίζεται τις προηγούμενες ημέρες, να το παίρνει πάνω από τον φράχτη ένας πεζοναύτης και το οποίο τελικά, όπως ενημέρωσε το Αμερικανικό Πεντάγωνο, επανενώθηκε με τον πατέρα του.

A Marine assigned to the 24th MEU calms an infant during an evacuation at #HKIA Kabul, Aug 20.

U.S. service members and coalition partners are assisting the @StateDept with a Non-combatant Evacuation Operation in #Afghanistan. @USMARCENT @CENTCOM#Marines pic.twitter.com/dKKxjsa8Wq

— U.S. Marines (@USMC) August 20, 2021