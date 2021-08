Την ώρα που το Αφγανιστάν βυθίζεται στο χάος λόγω της επικράτησης των Ταλιμπάν, οι εικόνες που επικρατούν στο αεροδρόμιο της Καμπούλ , όπου χιλιάδες Αφγανοί καθώς και ξένοι υπήκοοι σπεύδουν με την ελπίδα να διαφύγουν με κάποια από τις πτήσεις εκκένωσης της χώρας προκαλούν σοκ.

Ο αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν ο οποίος δέχεται σφοδρά πυρά στο εσωτερικό της χώρας του για τους χειρισμούς του στο Αφγανιστάν θα απευθυνθεί και σήμερα, για τρίτη φορά στον αμερικανικό λαό.

Ο αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν θα ενημερώσει απόψε τους συμπολίτες του για τα μέτρα που λαμβάνει η κυβέρνησή του για την αντιμετώπιση του κυκλώνα Χένρι και για την πορεία της επιχείρησης εκκένωσης Αμερικανών και αφγανών προσφύγων από την Καμπούλ, ανέφερε ο Λευκός Οίκος σε ανακοίνωση Τύπου που δημοσιοποίησε.

Ο κ. Μπάιντεν σκοπεύει να απευθύνει ομιλία στους Αμερικανούς στις 16:00 (τοπική ώρα· 22:00 ώρα Ελλάδας), αφού ενημερωθεί από την ομάδα του που είναι αρμόδια για την εθνική ασφάλεια για τα νεότερα από τις υπηρεσίες πληροφοριών, για την κατάσταση ασφαλείας στο Αφγανιστάν και για τις διπλωματικές επαφές για την κρίση, διευκρίνισαν στην ανακοίνωση που εξέδωσαν οι υπηρεσίες της αμερικανικής προεδρίας.

Ο αμερικανικός πρώην πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επιτέθηκε με σφοδρότητα εκ νέου χθες Σάββατο στον διάδοχό του Τζο Μπάιντεν, κατηγορώντας τον πως με τον τρόπο που χειρίστηκε την αποχώρηση των αμερικανικών στρατευμάτων από το Αφγανιστάν προκάλεσε αυτή που αποκάλεσε τη «μεγαλύτερη ταπείνωση» στην ιστορία των ΗΠΑ στο πεδίο της εξωτερικής πολιτικής.

Ο Ρεπουμπλικάνος, ο οποίος αφήνει συχνά να εννοηθεί πως θα θέσει εκ νέου υποψηφιότητα για την προεδρία το 2024, κατηγορεί τον Δημοκρατικό διάδοχό του για την πτώση της κυβέρνησης του Αφγανιστάν και την κατάληψη της εξουσίας από τους Ταλιμπάν, μολονότι η αποχώρηση των αμερικανικών στρατευμάτων, που εκμεταλλεύθηκαν οι ισλαμιστές αντάρτες για να εξαπολύσουν την ολομέτωπη επίθεσή τους, ήταν κάτι που διαπραγματεύθηκε και συμφώνησε η δική του κυβέρνηση.

«Ο τσαπατσούλικος τρόπος που χειρίστηκε ο Μπάιντεν την έξοδο από το Αφγανιστάν είναι η πιο απίστευτη επίδειξη χονδροειδούς ανικανότητας από ηγέτη αυτής της χώρας, ίσως ποτέ», σφυροκόπησε ο μεγιστάνας απευθυνόμενος σε θορυβώδες πλήθος οπαδών του κατά τη διάρκεια συγκέντρωσης στο Κόλμαν, στην πολιτεία Αλαμπάμα.

Οι Ταλιμπάν βρίσκονται στη διαδικασία σχηματισμού νέας κυβέρνησης, αφού οι δυνάμεις τους κατέλαβαν σχεδόν όλη τη χώρα ενώ ο στρατός των ΗΠΑ αποχωρούσε, έπειτα από δύο δεκαετίες πολέμου. Η υποστηριζόμενη από τη Δύση κυβέρνηση και οι αφγανικές δυνάμεις ασφαλείας κατέρρευσαν.

Ο κ. Μπάιντεν από την πλευρά του το τελευταίο διάστημα επέκρινε τον αφγανικό στρατό διότι αρνήθηκε να προβάλει αντίσταση στους ισλαμιστές αντάρτες, κατήγγειλε την ανατραπείσα πλέον κυβέρνηση του Άσραφ Γάνι και υποστήριξε πως η κυβέρνησή του παρέλαβε μια κακή συμφωνία με τους Ταλιμπάν από εκείνη του κ. Τραμπ.

Στη συγκέντρωση στην Αλαμπάμα, ο κ. Τραμπ κατηγόρησε τον διάδοχό του πως δεν εφάρμοσε το σχέδιο της κυβέρνησής του, ενώ εξέφρασε τη δυσαρέσκειά του για το ότι αμερικανικό προσωπικό και αμερικανικός εξοπλισμός έμεινε πίσω καθώς αποσύρονταν τα στρατεύματα.

«Αυτό δεν ήταν απόσυρση» δυνάμεων, «αυτό ήταν παράδοση άνευ όρων», εξεμάνη.

Σύμφωνα με τον πρώην πρόεδρο, οι Ταλιμπάν, με τους οποίους διαπραγματεύθηκε η κυβέρνησή του, τον σέβονταν. Άφησε ακόμη να εννοηθεί ότι η κατάληψη-αστραπή του Αφγανιστάν από τους ισλαμιστές αντάρτες δεν θα είχε γίνει εάν βρισκόταν αυτός στην εξουσία.

«Θα μπορούσαμε να είχαμε φύγει με τιμή», υποστήριξε ο κ. Τραμπ. «Έπρεπε να είχαμε φύγει με τιμή. Και αντί γι’ αυτό φύγαμε με το διαμετρικά αντίθετο της τιμής».

Την περασμένη Κυριακή, μερικές ώρες αφού οι Ταλιμπάν μπήκαν στην Καμπούλ, ο κ. Τραμπ αξίωσε ο κατ’ αυτόν «ατιμασμένος» πρόεδρος Τζο Μπάιντεν να παραιτηθεί

Τουλάχιστον άλλοι τρεις άνθρωποι ποδοπατήθηκαν μέχρι θανάτου το Σάββατο σύμφωνα με το Sky News, ανεβάζοντας τον τραγικό απολογισμό σε 15 νεκρούς, ενώ η κατάσταση γύρω από το αεροδρόμιο όλο και επιδεινώνεται συγκριτικά με τις προηγούμενες ημέρες. Απελπισμένοι άνθρωποι αναμένουν για ώρες κρατώντας στα χέρια τα χαρτιά τους και τα φοβισμένα παιδιά τους.

Η κατάσταση είναι ακόμη πιο χαοτική στις πύλες όπου τον έλεγχο διατηρούν οι στρατιωτικές δυνάμεις των ΗΠΑ, όπου οι Ταλιμπάν μπροστά ακριβώς από την κύρια είσοδο του αεροδρομίου πυροβολούν στον αέρα για εκφοβισμό ή απωθούν δια της βίας χτυπώντας τους ανθρώπους που επιχειρούν να προσεγγίσουν.

«Thousands, maybe tens of thousands, crushed as far as the eye can see. At the front, Taliban militants beat Afghans with canes.»@ramsaysky reports from Kabul airport on the «desperation» as thousands queue in the hope of fleeing Afghanistan.



Όπως μετέδωσε ο ανταποκριτής του Sky News από το πρωί η εικόνα στο αεροδρόμιο «Χαμίντ Καρζάι» ήταν διαφορετική, καθώς οι στρατιώτες κλήθηκαν όχι απλά να διαχειριστούν το χάος με όσους ήθελαν να ταξιδέψουν, αλλά να σώσουν ζωές.

Αλεξιπτωτιστές άρχισαν να τραβούν ανθρώπους από το χάος, γιατροί έτρεχαν από τον ένα τραυματία στον άλλο, ενώ κάποιοι σκοτώθηκαν. Άνθρωποι αφυδατωμένοι και τρομοκρατημένοι. «Είδαμε άντρες, γυναίκες και πολλά παιδιά» περιγράφει ο Stuart Ramsay, λέγοντας πως στρατιώτες που βρίσκονταν στην κορυφή του τείχους έριξαν με ένα σωλήνα νερό στο πλήθος για να δροσιστεί.

The scene at Kabul airport several hours ago per source from an NGO who is trying to get people out. Main problem is that it’s impossible to pass the gates and get to the planes even if you are on an evacuees list pic.twitter.com/b3bZn5B34Z

Ο μόνος τρόπος ίσως να μπεις μέσα στο αεροδρόμιο, υποστηρίζει ο ανταποκριτής του BBC, είναι να καταφέρεις να διασχίσεις όλο αυτό το πλήθος και να δείξεις τα έγγραφά σου που δικαιολογούν την αναχώρηση στο πρόσωπο κάποιου δυτικού στρατιώτη ελπίζοντας ότι θα σου επιτρέψει να περάσεις.

«Οι άνθρωποι έξω από το αεροδρόμιο δεν γνωρίζουν τι συμβαίνει μέσα σε αυτό και οι άνθρωποι που βρίσκονται εντός του δεν γνωρίζουν τι συμβαίνει έξω» περιγράφει στο βρετανικό δίκτυο η Nadene Ghouri, εθελόντρια που προσπαθεί να βοηθήσει Αφγανούς υπηκόους που κινδυνεύουν, συμπεριλαμβανομένων δικηγόρων, δικαστών και δημοσιογράφων.

«Προσπαθούμε να βάλουμε ανθρώπους σε λίστες εκκένωσης -το καταφέραμε- και τώρα υπάρχει η αφάνταστη σκληρότητα να υπάρχουν άτομα στη λίστα που δεν μπορούν να μπουν στο αεροπλάνο» καταγγέλλει εξαπολύοντας βέλη και κατά των δυνάμεων του ΝΑΤΟ που απωθούν κόσμο, ενώ κάνει λόγο για ωμότητες από την πλευρά των Ταλιμπάν.

«Γνωρίσαμε μια οικογένεια με τρία μικρά παιδιά που έχουν απορριφθεί τρεις μέρες συνεχόμενα. Η μητέρα είπε ότι μαχητές των Ταλιμπάν τους ουρούσαν και γελούσαν. Οι άνθρωποι λένε ότι τώρα τα παρατάνε και λένε ότι θα φύγουν στα βουνά. Πρόκειται για μια ζωντανή κόλαση» τονίζει.

Sky’s @ramsaysky reports from Kabul airport where people are being crushed to death amid the desperate scramble to flee Taliban rule.

Soldiers have been rescuing people from the crowds and treating those who are injured.

More on #Afghanistan here: https://t.co/3a12IIfg41 pic.twitter.com/o0Xm5Lv6w2

— Sky News (@SkyNews) August 21, 2021