ΥΠΕΞ Ελλάδας- Κύπρου- Ισραήλ: Αν. Μεσόγειος και Μ. Ανατολή στο επίκεντρο της τριμερούς (PICS)

Ολοκληρώθηκε η τριμερής συνάντηση των υπουργών Εξωτερικών Ελλάδας Νίκου Δένδια Κύπρου Νίκου Χριστοδουλίδη και Ισραήλ Γαΐρ Λαπίντ, που πραγματοποιήθηκε στην Ιερουσαλήμ.

Στην ατζέντα της συνάντησης βρέθηκαν τα επόμενα βήματα για την ενίσχυση της συνεργασίας στην πολιτική προστασία, η κλιματική αλλαγή και η καταπολέμηση πανδημίας καθώς και οι εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο, τη Μέση Ανατολή και τη Βόρεια Αφρική, σύμφωνα με σχετική ανάρτηση του υπουργείου Εξωτερικών στο twitter.

Trilateral meeting with 🇮🇱 & 🇨🇾 FMs @yairlapid & @Christodulides under way. On the agenda: next steps in enhancing cooperation in civil protection, climate change, fighting the pandemic & in-depth discussion on developments in #EasternMediterranean, Middle East & North Africa. pic.twitter.com/N6lGK9Ywdz

