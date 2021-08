Αφγανιστάν – Βίντεο: Σκηνές χάους έξω από το αεροδρόμιο της Καμπούλ – Στρατιώτες βοηθούν τους ποδοπατημένους Αφγανούς

Εφιαλτικές στιγμές εξελίσσονται καθημερινά την τελευταία εβδομάδα στο αεροδρόμιο της Καμπούλ και περιμετρικά από αυτό, με εκατοντάδες Αφγανών πολιτών να συρρέουν σε αυτό, προσπαθώντας να βρουν «διέξοδο στην ελευθερία», μετά την κατάληψη της εξουσίας από τους Ταλιμπάν.

Πλήθος κόσμου πρωταγωνιστεί σε σκηνές μεγάλου πόνου, ενώ δεν λείπουν και οι τραγωδίες, με ανθρώπους να ποδοπατούνται μέχρι θανάτου από τη μάζα, επιχειρώντας να «τρυπώσουν» στο αεροδρόμιο (πληροφορίες αναφέρουν πως τα θύματα το Σάββατο ήταν τέσσερα), ενώ γυναίκες και παιδιά δέχονται τις πρώτες βοήθειες από τους παρευρισκόμενους στρατιώτες των ΗΠΑ και του Ηνωμένου Βασιλείου.

Το βίντεο από το ρεπορτάζ του Sky News, είναι συγκλονιστικό (προσοχή, ακολουθούν σκληρές εικόνες)…

Στο μεταξύ, μέχρι την Πέμπτη και σύμφωνα με το -, το οποίο επικαλέστηκε πηγές από το ΝΑΤΟ και αξιωματούχους των Ταλιμπάν, συνολικά 12 άνθρωποι είχαν χάσει τις ζωές τους μέσα και γύρω από το Διεθνές Αεροδρόμιο «Χαμίντ Καρζάι» από την Κυριακή,

Το διεθνές πρακτορείο ανέφερε, επίσης, επικαλούμενο ανώνυμο αξιωματούχο των Ταλιμπάν, ότι οι θάνατοι προκλήθηκαν είτε από ποδοπάτημα, την ώρα που τα θύματα προσπαθούσαν να μπουν στο αεροδρόμιο με την ελπίδα να επιβιβαστούν σε πτήση εκκένωσης, είτε από πυροβολισμούς στην περιοχή.

Η προειδοποποίηση των ΗΠΑ

Οι ΗΠΑ συνέστησαν, στο μεταξύ, στους Αμερικανούς στο Αφγανιστάν να μην πηγαίνουν στο αεροδρόμιο της Καμπούλ, σε μια ταξιδιωτική οδηγία που εξέδωσε η πρεσβεία σήμερα, την ώρα που χιλιάδες άνθρωποι προσπαθούν να φύγουν από τη χώρα.

«Λόγω των πιθανών απειλών ασφαλείας έξω από τις πύλες στο αεροδρόμιο της Καμπούλ, συστήνουμε στους Αμερικανούς πολίτες να αποφεύγουν να μετακινούνται προς το αεροδρόμιο και να αποφεύγουν τις πύλες του αεροδρομίου αυτή τη στιγμή, εκτός και αν λάβουν ατομικές οδηγίες από κάποιον εκπρόσωπο της αμερικανικής κυβέρνησης να το κάνουν», τονίζεται στην οδηγία.

Desperation

While the parents can not enter to the #Kabul airport, they give their children to US and UK soldiers, hoping that they will have a better future.

1/2#AfghanistanCrisis #Afghanishtan pic.twitter.com/lgnrNaIYnh

— The Dead District (@TheDeadDistrict) August 20, 2021