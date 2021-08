Η κατάληψη της εξουσίας από τους Ταλιμπάν στο Αφγανιστάν έχει ανοίξει μεγάλη συζήτηση για το πώς θα τους αντιμετωπίσουν οι κυβερνήσεις της Δύσης. Ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν δήλωσε χθες, Κυριακή, στους δημοσιογράφους ότι οι Ταλιμπάν δεν έχουν αναλάβει δράση κατά των αμερικανικών στρατιωτικών δυνάμεων που ελέγχουν το αεροδρόμιο της Καμπούλ και ότι έχουν σε μεγάλο βαθμό τηρήσει την υπόσχεσή τους να αφήνουν τους Αμερικανούς να προσεγγίζουν στο αεροδρόμιο με ασφάλεια.

Η Βρετανία σχεδιάζει να πιέσει τους ηγέτες της G7 να εξετάσουν το ενδεχόμενο νέων κυρώσεων κατά των Ταλιμπάν κατά τη συνάντηση της αναφερόμενης ομάδας των χωρών που θα πραγματοποιηθεί αύριο, Τρίτη, για να συζητήσει την κρίση στο Αφγανιστάν, όπως δήλωσαν πηγές στο -.

Σε ερώτηση αν θα υποστηρίξει τις βρετανικές πιέσεις για κυρώσεις σε περίπτωση που οι Ταλιμπάν διαπράξουν βιαιότητες, ο Μπάιντεν δήλωσε, «Η απάντηση είναι ναι. Εξαρτάται από τη συμπεριφορά».

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον που κατά την τρέχουσα περίοδο προεδρεύει στην G7, στην οποία συμμετέχουν επίσης η Ιταλία, η Γαλλία, η Γερμανία, η Ιαπωνία και ο Καναδάς, κάλεσε χθες, Κυριακή, για την πραγματοποίηση της ψηφιακής διάσκεψης, μετά την ταχεία ανακατάληψη του Αφγανιστάν από τους Ταλιμπάν.

Η Βρετανία πιστεύει ότι η G7 θα πρέπει να εξετάσει οικονομικές κυρώσεις και να παρακρατήσει τη χορήγηση βοήθειας στην περίπτωση που οι Ταλιμπάν παραβιάζουν τα ανθρώπινα δικαιώματα και επιτρέψουν στο Αφγανιστάν να εξελιχθεί σε έναν παράδεισο για τις ένοπλες ομάδες, σύμφωνα με έναν αξιωματούχο της βρετανικής κυβέρνησης, ο οποίος μίλησε ανώνυμα, αλλά και ένα δυτικό διπλωμάτη.

Οι ένοπλοι Ταλιμπάν πήραν τον έλεγχο της Καμπούλ το προηγούμενο Σαββατοκύριακο, προκαλώντας συνθήκες αστάθειας και αναταραχής που ανάγκασαν αμάχους, αλλά και πρώην συνεργάτες των ενόπλων δυνάμεων του Αφγανιστάν να αναζητήσουν ασφαλή έξοδο διαφυγής από τη χώρα. Αρκετοί είναι αυτοί που φοβούνται την επιστροφή στην αυστηρή εφαρμογή του ισλαμικού νόμου που επιβλήθηκε στη διάρκεια της προηγούμενης διακυβέρνησης των Ταλιμπάν που είχε τερματιστεί πριν από είκοσι χρόνια.

«Είναι σημαντικό ότι η διεθνής κοινότητα θα συνεργαστεί για να εξασφαλίσει την ασφαλή απομάκρυνση, την πρόληψη εκδήλωσης μιας ανθρωπιστικής κρίσης, αλλά και την υποστήριξη των Αφγανών, ώστε να μη χαθούν όλα όσα έγιναν κατά τα τελευταία είκοσι χρόνια», έγραψε ο Τζόνσον χθες στο Twitter.

I will convene G7 leaders on Tuesday for urgent talks on the situation in Afghanistan. It is vital that the international community works together to ensure safe evacuations, prevent a humanitarian crisis and support the Afghan people to secure the gains of the last 20 years.

— Boris Johnson (@BorisJohnson) August 22, 2021