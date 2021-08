H κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου σκοπεύει να συνεχίσει και να επιταχύνει την επιχείρηση εσπευσμένης απομάκρυνσης χιλιάδων βρετανών και αφγανών πολιτών από το Αφγανιστάν από σήμερα, βάσει σχεδίου που προβλέπει να μεταφερθούν αεροπορικώς εκτός χώρας ως και 6.000 άνθρωποι μέσα στην εβδομάδα, σύμφωνα με την εφημερίδα The Times.

Ο βρετανικός στρατός παρέτεινε την προθεσμία – που εξέπνεε αύριο Τρίτη – για την αποπεράτωση της επιχείρησης εκκένωσης που διεξάγει η RAF ως την Παρασκευή ή το Σάββατο, κατά το ρεπορτάζ των Τάιμς.

Το υπουργείο Αμυνας στο Λονδίνο ανακοίνωσε ότι μέχρι χθες είχαν απομακρυνθεί από το Αφγανιστάν 5.725 άνθρωποι.

Επρόκειτο για μέλη του προσωπικού της βρετανικής πρεσβείας, βρετανούς πολίτες, πολίτες δυτικών και συμμαχικών κρατών, καθώς και Αφγανούς που είχαν βοηθήσει τις βρετανικές δυνάμεις ή τη βρετανική κυβέρνηση και δικαιούνται να ενταχθούν σε ειδικό πρόγραμμα μετεγκατάστασης που καταρτίστηκε από την κυβέρνηση του Μπόρις Τζόνσον.

Οι Ταλιμπάν κατέλαβαν την Καμπούλ την περασμένη Κυριακή, προκαλώντας πανικό σε χιλιάδες Αφγανούς που προσπαθούν να εγκαταλείψουν με κάθε τρόπο τη χώρα και χάος στο αεροδρόμιο της αφγανικής πρωτεύουσας, όπου συνεχίζεται η επιχείρηση εκκένωσης υπό τον συντονισμό του στρατού των ΗΠΑ.

Στο πλαίσιο της βρετανικής επιχείρησης εκκένωσης, έχουν αναπτυχθεί στην Καμπούλ πάνω από 1.000 άνδρες των ένοπλων δυνάμεων, σύμφωνα με την κυβέρνηση.

Ο Μπόρις Τζόνσον συγκάλεσε σύνοδο κορυφής της G7, που χθες διευκρίνισε ότι θα διεξαχθεί αύριο Τρίτη. Θα συζητηθούν η «ασφαλής εκκένωση» ξένων και αφγανών πολιτών, η «αποτροπή ανθρωπιστικής κρίσης» και τρόποι να προσφερθεί «υποστήριξη στον αφγανικό λαό», διευκρίνισε ο ίδιος μέσω Twitter.

I will convene G7 leaders on Tuesday for urgent talks on the situation in Afghanistan. It is vital that the international community works together to ensure safe evacuations, prevent a humanitarian crisis and support the Afghan people to secure the gains of the last 20 years.

— Boris Johnson (@BorisJohnson) August 22, 2021