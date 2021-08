Οι «καταστροφικές» πλημμύρες στην πολιτεία Τενεσί στοίχισαν τη ζωή σε τουλάχιστον 21 ανθρώπους, ανέφεραν χθες Κυριακή οι αρχές σε αυτή την πολιτεία του αμερικανικού Νότου, ενώ δεκάδες άνθρωποι αγνοούνται και συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό τους, σύμφωνα με τοπικά ΜΜΕ.

Ο προηγούμενος επίσημος απολογισμός έκανε λόγο για 16 νεκρούς.

Στο Τενεσί σημειώθηκαν «ιστορικές», σύμφωνα με τις μετεωρολογικές υπηρεσίες, βροχοπτώσεις που προκάλεσαν τις φονικές πλημμύρες.

Είκοσι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην πόλη Γουέιβερλι, στην κομητεία Χάμφρις, δήλωσε κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου ο επικεφαλής της τοπικής αστυνομίας, ο Γκραντ Γκιλέσπι. Το 21ο θύμα βρέθηκε νεκρό σε αγροτική περιοχή, σύμφωνα με τον ίδιο. Ο αρχηγός της αστυνομίας προειδοποίησε ότι ο απολογισμός των θυμάτων υπάρχει κίνδυνος να γίνει ακόμη πιο βαρύς.

Just in: At least 21 deaths have now been confirmed amid extreme flooding in Waverly, according to the Humphreys County sheriff’s office. The city’s mayor says 50+ people are missing. pic.twitter.com/PG4m17Ol4j

— Josh Breslow (@JoshBreslowTN) August 22, 2021