Στις χώρες που έχουν δημιουργήσει δικό τους εμβόλιο για τον κοροναϊό έχει προστεθεί η Ταϊβάν, ενώ σήμερα άρχισε η διάθεση του πρώτου εμβολίου κατά της COVID-19 που παράγεται τοπικά. Η πρόεδρος Τσάι Ινγκ – βεν ηγείται της προσπάθειας εμβολιασμού, καθώς η κυβέρνηση απορρίπτει την κριτική που δέχεται σχετικά με την επιτάχυνση της διαδικασίας έγκρισης του εμβολίου.

Όπως μεταδίδει το ΑΠΕ, η κυβέρνηση τον προηγούμενο μήνα ενέκρινε την έκτακτη χρήση του εμβολίου της Medigen Vaccine Biologics Corp κατά της COVID-19, στο πλαίσιο ενός ευρύτερου σχεδίου για αυτάρκεια στον εμβολιασμό, καθώς οι καθυστερήσεις στις παραδόσεις εμβολίων από μεγάλες φαρμακευτικές εταιρίες παγκόσμιας εμβέλειας, επηρέασαν την Ταϊβάν, αλλά και αρκετές άλλες χώρες.

Περισσότεροι από 700.000 άνθρωποι έχουν εγγραφεί μέχρι στιγμής για να κάνουν το εμβόλιο της Medigen.

Επιδεικνύοντας την εμπιστοσύνη της στη δόση του αναφερόμενου εμβολίου και στην ασφάλειά της, η Τσάι καθυστέρησε τον εμβολιασμό της με τα εμβόλια της Moderna Inc και της AstraZeneca Plc, που αποτελούν τα βασικά εμβόλια της εμβολιαστικής εκστρατείας στην Ταϊβάν.

Η Τσάι συνομίλησε με το νοσηλευτικό προσωπικό, καθώς προετοίμαζαν τη δόση του εμβολίου της, ενώ υπήρχε ζωντανή μετάδοση από τη σελίδα της στο Facebook. H ίδια απάντησε αρνητικά σε ερώτηση των δημοσιογράφων αν είναι νευρική. «Δεν βλάπτει, έχω καλή διάθεση και θα συνεχίσω να εργάζομαι για το υπόλοιπο της ημέρας» έγραψε η Τσάι, αργότερα στο Facebook.

