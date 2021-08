Το καλοκαίρι της… καταστροφής – J. Bradford DeLong

BERKELEY- Ο κόσμος αντιμετωπίζει δύο καταστροφές που κάνουν την κρίση COVID -19 διπλά χειρότερη από ό, τι θα έπρεπε να είναι. Το πρώτο είναι η άνοδος της παραλλαγής Delta, η οποία είναι διπλά μεταδοτική και 1,5-2 φορές πιο θανατηφόρα από τον αρχικό κορονοϊό.

Η δεύτερη καταστροφή είναι ότι οι κυβερνήσεις της Δύσης δεν έχουν δεσμεύσει τους πόρους για να αυξήσουν την παραγωγή εμβολίων στην κλίμακα που απαιτείται για την ανοσοποίηση του παγκόσμιου πληθυσμού μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους. Ακόμα χειρότερα, όσο περισσότερο σέρνουμε τα πόδια μας, τόσο πιο πιθανό είναι ότι η ασυλία που παρέχεται από τα εμβόλια και τις προηγούμενες λοιμώξεις από τον COVID-19 θα αρχίσει να διαβρώνεται.

Δεδομένων αυτών των προβλημάτων, είναι πολύ νωρίς για να αρχίσουμε να μιλάμε για την παγκόσμια οικονομία «μετά την πανδημία». Η δημόσια υγεία πρέπει να παραμείνει η πρώτη προτεραιότητα. Όσον αφορά την οικονομία, το επίκεντρο πρέπει να είναι η διατήρηση της βασικής οικονομικής μηχανής σε λειτουργία και η αποφυγή μαζικής αύξησης της φτώχειας. Με την παραλλαγή Delta να τρέχει σε έξαρση, θα πρέπει να αναβάλουμε τις προσπάθειες για την επαναφορά των οικονομιών στην «κανονικότητα» της πλήρους απασχόλησης έως ότου επιτύχουμε κάποιο συνδυασμό εμβολίου και αποκτήσουμε ασυλία αγέλης.

Άλλωστε, δεδομένου ότι δεν μπορούμε να γνωρίζουμε σε τι κατάσταση θα είναι η παγκόσμια οικονομία σε έξι μήνες από τώρα, δεν γνωρίζουμε ακόμη ποιες πολιτικές θα είναι οι πιο κατάλληλες για την ομαλή και βιώσιμη ανάκαμψη. Με την ίδια λογική, θα πρέπει να απορρίψουμε τις προτάσεις για «ψύξη» της παγκόσμιας οικονομίας, προκειμένου να αποφευχθεί κάποια σκιώδης πληθωριστική σπείρα. Η παραλλαγή Delta δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται με ψύξη αλλά θέρμανση.

Εκτός από μερικούς πραγματικά ενημερωμένους ειδικούς που δυστυχώς σπάνια ακούγονται πάνω από το θόρυβο, η άγνοιά μας για το εύρος των πιθανών τροχιών της πανδημίας είναι τεράστια. Δεν έχουμε σαφή παγκόσμια εικόνα. Το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να εξετάσουμε στενότερα δείγματα.

Το Ηνωμένο Βασίλειο χρησιμεύει ως ένα ειδικο δειγμα. Η χώρα έχει υποστεί ανικανότητα και ευρεία απροσεξία. Και όχι, ο πρωθυπουργός Τζόνσον δεν τα έκανε όλα μόνος του, αν και σίγουρα διατήρησε τον τρόπο λειτουργίας του ψεύδους κρατους και κατά κάποιο τρόπο συνέχισε να «αποτυγχάνει». Χωρίς την ταχεία άφιξη ασφαλών και αποτελεσματικών εμβολίων, η χώρα σχεδόν σίγουρα θα είχε χάσει πολύ περισσότερους ανθρώπους από τον COVID-19 από τους 130.000 (0,2% του πληθυσμού) που έχει ήδη.

Οι χώρες της Ανατολικής Ασίας με καλή απόδοση προσφέρουν ένα δεύτερο δειγμα. Μετά από πολύ καιρό που αποδείχθηκαν αποτελεσματικοί, οι μηχανισμοί ελέγχου της εξάπλωσης που χτυπάνε τον κόσμο σπάνε τώρα υπό την πίεση της παραλλαγής Delta. Μπορούμε να συμπεράνουμε ότι αυτά τα μέτρα είναι απαραίτητα αλλά όχι επαρκή, με τις χρήσεις τους να περιορίζονται στην αγορά χρόνου για καθολικά προγράμματα εμβολιασμού.

Ένα τρίτο δειγμα είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες. Το μάθημα εδώ δεν είναι ότι μια ανίκανη κυβέρνηση μπορεί να σκοντάψει σε ανοσία αγέλης επειδή έχει τη δύναμη της βιομηχανίας -βιοτεχνολογίας πίσω της. Ούτε υπάρχουν μαθήματα για να αντλήσουμε έναν εξελισσόμενο ιό που ξεπερνά όλα τα μέτρα απομάκρυνσης μόλυνσης. Το πραγματικό δίδαγμα από τις ΗΠΑ είναι ότι είναι σε μια δική της κατηγορία. Περισσότεροι από 600.000 άνθρωποι έχουν πεθάνει από τον COVID-19 και ο αριθμός αυτός φαίνεται να αυξάνεται κατά άλλους 100.000 τους επόμενους μήνες.

Εν τω μεταξύ, το μήνυμα που μεταδίδεται από το Fox News και τις περισσότερες άλλες δεξιές φωνές πηγαίνει κάπως έτσι:

«Ο Πρόεδρος – Σούπερμαν, Ντόναλντ Τραμπ, υποστήριξε το απίστευτα επιτυχημένο έργο Operation Warp Speed, το οποίο έκανε θαύματα βιοτεχνολογίας και δημιούργησε ένα εξαιρετικά αποτελεσματικό εμβόλιο κατά μιας ασθένειας που είναι ακριβώς όπως η γρίπη. Αλλά τώρα, τα εμβόλια είναι μη δοκιμασμένα και μη ασφαλή. Δεν πρέπει ποτέ να φοράμε μάσκες. Ο ιός είναι ένα κινεζικό βιολογικό όπλο που χρηματοδοτήθηκε από τον Δρ Fauci, ο οποίος έδινε συνεχώς κακές συμβουλές στον Trump για αυτή τη γιγαντιαία φάρσα. Το ιατρικό ίδρυμα αποκρύπτει πληροφορίες σχετικά με πραγματικά χρήσιμα φάρμακα όπως η ιβερμεκτίνη, η υδροξυχλωροκίνη και το υπεροξείδιο του υδρογόνου ».

Εάν αυτή η συνωμοτική “σαλάτα” ακούγεται τρελή, σκεφτείτε το τρομακτικό γεγονός ότι περίπου το ένα τέταρτο του αμερικανικού πληθυσμού την πιστεύει (ή τουλάχιστον κάποιο μέρος της). Το ένα πέμπτο των Αμερικανών πιστεύει ότι η αμερικανική κυβέρνηση χρησιμοποιεί τον εμβολιασμό COVID-19 για να εμφυτεύσει μικροτσίπ στο σώμα τους. Δεκάδες εκατομμύρια Αμερικανοί έχουν βρει επαρκή λόγο για να διατρέχουν κίνδυνο θανάτου 1% αρνούμενοι ένα εξαιρετικά αποτελεσματικό, εξαιρετικά ασφαλές, ευρέως διαθέσιμο εμβόλιο.

Εξετάστε τις συνέπειες αυτής της επιτυχημένης πράξης πλύσης εγκεφάλου. Μια χώρα όπου τα κακόβουλα, κυνικά ΜΜΕ και οι πολιτικοί λειτουργοί μπορούν να προκαλέσουν τόσο βαθιά ψυχολογικά κατάγματα σε ένα σημαντικό μερίδιο του πληθυσμού είναι εξαιρετικά ευάλωτη σε ένα ευρύ φάσμα απειλών. Σε τι θα πέσουν οι Αμερικανοί στη συνέχεια; Ακόμα κι αν η επόμενη μαζική προσπάθεια ψυχολογικής πειρατείας έχει ως κίνητρο απλώς την επιθυμία να πουλήσει περισσότερες διαφημίσεις, ποια κοινωνική καταστροφή μπορεί να αφήσει στα ίχνη της;

Η ουσία σήμερα είναι η ίδια όπως ήταν πριν από ένα χρόνο, όταν οι δοκιμές της τρίτης φάσης πρότειναν για πρώτη φορά ότι τα εμβόλια mRNA κατά του COVID-19 είχαν τεράστια επιτυχία. Το προφανές επόμενο βήμα είναι να μειωθεί η γραφειοκρατία και να βρεθουν τα λεφτά για να κινητοποιήσουν όσους πόρους χρειάζονται για να εισέλθουν εμβόλια υψηλής ποιότητας σε κάθε βραχίονα στον κόσμο όσο το δυνατόν γρηγορότερα. Μπορούμε να λύσουμε τα θέματα χρηματοδότησης και κανονιστικής έγκρισης αργότερα.

Έχει περάσει ένας ολόκληρος χρόνος από τότε που οι μάγοι βιοτεχνολογίας μας έδωσαν τα εργαλεία που χρειαζόμαστε για να νικήσουμε τον ιό. Γιατί είμαστε ακόμα στην κατάσταση που είμαστε;

