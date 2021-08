Έντονη κριτική ασκείται τις τελευταίες ώρες στην αντιπρόεδρο των ΗΠΑ, Κάμαλα Χάρις, επειδή ξέσπασε σε γέλια όταν ρωτήθηκε από τους δημοσιογράφους για την κατάσταση στο Αφγανιστάν μετά την αποχώρηση του αμερικανικού στρατού.

Συγκεκριμένα, λίγο πριν επιβιβαστεί στο αεροπλάνο με προορισμό τη Σιγκαπούρη στο πλαίσιο επίσκεψής της στη Νοτιοανατολική Ασία, η Χάρις διέκοψε δημοσιογράφο που προσπάθησε να τη ρωτήσει για την κατάσταση στο Αφγανιστάν και γέλασε.

«Ποια είναι η απάντησή σας στις αναφορές για Αμερικανούς» ήταν η μισή ερώτηση του δημοσιογράφου που ακούστηκε.

«Ηρεμήστε, ηρεμήστε. Χαλαρώστε όλοι» ακούγεται να λέει η αντιπρόεδρος πριν να ξεκινήσει τη δήλωσή της.

Στη συνέχεια, η ίδια αναφέρθηκε στο Αφγανιστάν, λέγοντας: «Δεν θα μπορούσαμε να έχουμε υψηλότερη προτεραιότητα αυτή τη στιγμή. Συγκεκριμένα, η κορυφαία προτεραιότητα είναι να διασφαλίσουμε ότι θα απομακρύνουμε με ασφάλεια τους Αμερικανούς πολίτες, τους Αφγανούς που συνεργάστηκαν μαζί μας, τους Αφγανούς σε κίνδυνο, συμπεριλαμβανομένων γυναικών και ανδρών και παιδιών».

