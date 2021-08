Η Facebook Inc. αποφάσισε να μην δημοσιεύσει τη λίστα με τις δημοφιλέστερες αναρτήσεις του πρώτου τριμήνου φοβούμενη για ζημιά στη δημόσια εικόνα εικόνα της, καθώς ο δημοφιλέστερος σύνδεσμος στις ΗΠΑ έσπερνε αμφιβολίες για την ασφάλεια των εμβολίων.

Η επίμαχη λίστα δημοσιοποιήθηκε τελικά από την εταιρεία μετά το άρθρο των New York Times που αποκάλυψε την υπόθεση.

Το άρθρο δημοσιεύτηκε λίγες μέρες αφότου το Facebook παρουσίασε τη λίστα με τις δημοφιλέστερες αναρτήσεις του δεύτερου τριμήνου, στην οποία κυριαρχεί το «ελαφρύ» μη πολιτικό περιεχόμενο.

Η ειρωνεία είναι ότι ο Γκάρι Ρόουζεν, αντιπρόεδρος της εταιρείας για θέματα ακεραιότητας, δήλωνε τότε ότι η υπηρεσία κοινωνικής δικτύωσης φιλοδοξεί να γίνει «η πιο διαφανής πλατφόρμα του Διαδικτύου».

Στην πραγματικότητα, αναφέρουν οι NY Times, στελέχη της εταιρείας μπλόκαραν την τελευταία στιγμή την παρουσίαση της λίστας για το πρώτο τρίμηνο του έτους, στην κορυφή της οποίας βρισκόταν ένα δημοσίευμα της εφημερίδας The South Florida Sun Sentinel για τον θάνατο ενός γιατρού που πέθανε δύο εβδομάδες μετά τον εμβολιασμό του.

Σχεδόν 54 εκατομμύρια λογαριασμοί του Facebook είδαν την ανάρτηση. Πολύ λιγότεροι διάβασαν το επόμενο ρεπορτάζ της εφημερίδας μερικές, σύμφωνα με το οποίο ο θάνατος δεν σχετιζόταν με το εμβόλιο.

Η λίστα έδειχνε επίσης ότι τους πρώτους τρεις μήνες του 2021, η 19η πιο δημοφιλής σελίδα στην πλατφόρμα αφορούσε την εφημερίδα The Epoch Times, γνωστή για τη διάδοση θεωριών συνωμωσίας όπως οι QAnon, η υποτιθέμενη συνωμοσία κανίβαλων παιδεραστών της αμερικανικής ελίτ.

Από την πλευρά της, η Facebook επιβεβαίωσε την ύπαρξη της επίμαχης λίστας, δήλωσε όμως ότι καθυστέρησε τη δημοσιοποίησή της επειδή έπρεπε πρώτα να προχωρήσει σε «βασικές διορθώσεις».

We’ve been getting criticism for holding an internal report until it was more favorable for us and then releasing it. Getting criticism isn’t unfair. But it’s worth taking a closer look — and making note of some of the components of the story.

— Andy Stone (@andymstone) August 21, 2021