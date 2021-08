Στη διάσωση των ζωών του Αφγανιστάν επικεντρώνει την προσοχή της η Μεγάλη Βρετανία. Όπως έκανε γνωστό σήμερα Τετάρτη 25 Αυγούστου ο υπουργός Άμυνας της χώρας, Μπεν Γουάλας, επιτρέπεται η αεροπορική απομάκρυνση από την Καμπούλ σκύλων και γάτων, που είχε μαζέψει σ’ ένα καταφύγιο ένας πρώην πεζοναύτης, ο Πολ Φάρδινγκ.

Ο συγκεκριμένος μετά την κατάληψη της εξουσίας από τους Ταλιμπάν ναύλωσε ένα αεροπλάνο για να απομακρύνει τους Αφγανούς του προσωπικού του και τα ζώα του. Ενώ χιλιάδες απελπισμένοι Αφγανοί επιχειρούν να διαφύγουν από τη χώρα φοβούμενοι τις καταπιεστικές μεθόδους τους, το εν λόγω θέμα συζητείται εδώ και ημέρες στο Ηνωμένο Βασίλειο, γεγονός που αποδεικνύει την υπέρμετρη αγάπη των κατοίκων του για τα ζώα.

«Αν φτάσει με τα ζώα του, θα βρούμε μια θέση για το αεροπλάνο του», έγραψε στο Twitter ο Γουάλας για τον Πολ Φάρδινγκ, έναν πρώην στρατιώτη ο οποίος άνοιξε ένα καταφύγιο για σκύλους και γάτες στην Καμπούλ και θέλει τώρα να βγάλει από το Αφγανιστάν περίπου 140 σκύλους και 60 γάτες, καθώς και τους Aφγανούς υπαλλήλους του και τους οικείους τους.

Σημειώνεται πως χθες, ο υπουργός είχε δηλώσει πως δεν πρόκειται «να δοθεί προτεραιότητα στα ζώα σε βάρος των απελπισμένων ανδρών, γυναικών και παιδιών που χτυπούν την πόρτα». Ο υπουργός «οφείλει να παραιτηθεί», απάντησε εξοργισμένος ένας υποστηρικτής των δικαιωμάτων των ζώων, ο Ντόμινικ Ντάιερ.

Σήμερα αυτός ο τελευταίος εξέφρασε τη χαρά του με μήνυμά του στο Twitter για τη χαλάρωση της στάσης του υπουργού, λέγοντας πως αυτή οφείλεται στην παρέμβαση του πρωθυπουργού, Μπόρις Τζόνσον. Θυμίζουμε ότι η βρετανική κυβέρνηση χορήγησε βίζες σε όλο το προσωπικό του καταφυγίου Nowzad και στις οικογένειές τους, δηλαδή σε 68 ανθρώπους, όπως ανακοίνωσε τη Δευτέρα ο Πολ Φάρδινγκ μέσω του Twitter.

Urgent Prime Minister Boris Johnson gives full backing Operation Ark & ensured visas for 68 Nowzad people now approved. We must now support him as he battles with President Biden to keep air corridor out of Kabul open beyond 31 August @BorisJohnson @ZacGoldsmith @PenFarthing pic.twitter.com/e9CyMgwxfy

— dominic dyer (@domdyer70) August 23, 2021