Σε θάνατο δι’ απαγχονισμού καταδικάστηκε ο Σατόρου Νομούρα. Πρόκειται για το «αφεντικό» της Γιακούζα, της ιαπωνικής εγκληματικής οργάνωσης, που είχε δώσει εντολή να πραγματοποιηθούν τέσσερις επιθέσεις. Η μία εξ αυτών κατέληξε σε θάνατο, σύμφωνα με το δικαστήριο.

Ο 74χρονος, όπως σημειώνει η «Daily Mail», μέχρι και την τελευταία στιγμή αρνούνταν τη συμμετοχή του στις επιθέσεις. Ωστόσο, το ιαπωνικό δικαστήριο αποφάσισε την καταδίκη του καθώς ήταν το πρόσωπο που είχε τον απόλυτο έλεγχο της Γιακούζα για πολλά χρόνια. Συνεπώς, ευθύνεται για τις πράξεις των μελών της οργάνωσης. Αξίζει να σημειωθεί ότι στις 4 επιθέσεις, που πραγματοποιήθηκαν από το 1998 έως το 2014, σκοτώθηκε ένας επιχειρηματίας και τραυματίστηκαν τρεις ακόμη πολίτες.

Το δικαστήριο ανακοίνωσε την απόφαση και ο Σατόρου Νομούρα εξοργίστηκε. «Ζήτησα μια δίκαιη απόφαση. Θα το μετανιώνεις αυτό για την υπόλοιπη ζωή σου», είπε ο 74χρονος απευθυνόμενος στον δικαστή μετά την ανακοίνωση της ποινής, σύμφωνα με όσα αναφέρουν τα Μέσα της Ιαπωνίας. Το BBC τονίζει ότι αυτή είναι η πρώτη φορά που υψηλόβαθμο μέλος της ιαπωνικής μαφίας, καταδικάζεται σε θάνατο. Ο επικεφαλής της Γιακούζα σκοπεύει να ασκήσει έφεση.

