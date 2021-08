Σε ρινγκ μετατράπηκε η βουλή της Αρμενίας την Τετάρτη με τους βουλευτές να πιάνονται στα χέρια και να εκτοξεύουν αντικείμενα, κυρίως πλαστικά μπουκάλια νερού, ο ένας ενάντια στον άλλον.

Σύμφωνα με το πρακτορείο TASS, οι σκηνές χάους εκτυλίχθηκαν όταν ένας βουλευτής του κυβερνώντος κόμματος χαρακτήρισε παλαιότερους υπουργούς Άμυνας της χώρας «προδότες».

LOOK: A brawl broke out in Armenia’s National Assembly for the third time in two days Wednesday between an opposition party leader and pro-government MPs pic.twitter.com/wol3f2J7wE

— - Quicktake (@Quicktake) August 25, 2021