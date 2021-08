Σύμφωνα με το Πεντάγωνο υπάρχουν νεκροί Αμερικανοί από τις εκρήξεις στην Καμπούλ, χωρίς να διευκρινίζει το νούμερο. Σύμφωνα με τη Wall Street Journal πρόκειται για τέσσερις Αμερικανούς πεζοναύτες. Η εφημερίδα επικαλείται πληροφορίες από τον Αμερικανό Πρέσβη στην Καμπούλ.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση από το Πεντάγωνο υπάρχουν Αμερικανοί τραυματίες.

