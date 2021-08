Η έκρηξη που σημειώθηκε στο αεροδρόμιο της Καμπούλ έχει προκαλέσει σκηνές χάους στην πρωτεύουσα του Αφγανιστάν. Σύμφωνα με πληροφορίες διεθνών μέσων ενημέρωσης υπάρχουν 15 τραυματίες ενώ δεν έχει γίνει ακόμα γνωστό εάν υπάρχουν και νεκροί.

Το αμερικανικό FOX μεταδίδει ότι υπάρχουν και τρεις τραυματισμένοι Αμερικανοί στρατιώτες, ωστόσο το Πεντάγωνο δεν το έχει επιβεβαιώσει ακόμα.

🇦🇫🇬🇧⚡Explosion appears to have happened near Baron Hotel across from Kabul airport. Baron was used largely by British forces. Many injured.#Afghanistan #KabulAiport pic.twitter.com/JpPZl5njx9

