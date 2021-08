Δύο Αμερικανοί αξιωματούχοι ανέφεραν ότι, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό, οι Αμερικανοί στρατιώτες που έχασαν τη ζωή τους από τις βομβιστικές επιθέσεις στο αεροδρόμιο της Καμπούλ είναι τουλάχιστον 12.

Το τηλεοπτικό δίκτυο Fox μετέδωσε λίγα λεπτά νωρίτερα ότι οι 11 από αυτούς ήταν πεζοναύτες.

Νωρίτερα, το Πεντάγωνο είχε επιβεβαιώσει ότι υπάρχουν νεκροί Αμερικανοί από τις εκρήξεις στην Καμπούλ, χωρίς όμως να διευκρινίζει τον αριθμό.

Statement on this morning’s attack at #HKIA: pic.twitter.com/Qb1DIAJQJU

— John Kirby (@PentagonPresSec) August 26, 2021