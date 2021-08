Το Ισλαμικό Κράτος ανέλαβε την ευθύνη για την επίθεση στο αεροδρόμιο της Καμπούλ, με ανάρτηση στον λογαριασμό της εξτρεμιστικής τζιχαντιστικής οργάνωσης στο Telegram.

Την είδηση μετέδωσε ο Independent.

Isis claims responsibility for Kabul airport attack that killed at least 22 https://t.co/hmMcqxXHfq

— The Independent (@Independent) August 26, 2021