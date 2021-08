Όπως αναφέρει το ειδησεογραφικό πρακτορείο Sputnik, λίγες ώρες μετά τις δύο εκρήξεις, άλλη μία συνέβη στο αεροδρόμιο της Καμπούλ. Δημοσιογράφοι του πρακτορείου αναφέρουν ότι η περίπλοκη επίθεση βρίσκεται ακόμα σε εξέλιξη.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν υπάρξει αναφορές για τραυματισμούς και θανάτους.

Την πληροφορία για τρίτη έκρηξη μετέδωσε και το Anadolu.

