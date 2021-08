Σε επιφυλακή για περισσότερες επιθέσεις από το Ισλαμικό Κράτος -συμπεριλαμβανομένων πιθανών ρουκετών ή βομβών που φέρουν οχήματα- με στόχο το αεροδρόμιο της Καμπούλ βρίσκονται οι ΗΠΑ, όπως δήλωσε ο επικεφαλής της Κεντρικής Διοίκησης, στρατηγός Φρανκ ΜακΚένζι, στον απόηχο της διπλής φονικής έκρηξης που είχε ως αποτέλεσμα να βρουν τραγικό θάνατο τουλάχιστον 100 άτομα και να τραυματιστούν εκατοντάδες.

«Κάνουμε ό, τι μπορούμε για να είμαστε προετοιμασμένοι» διαμήνυσε ο στρατηγός ΜακΚένζι, καθώς οι αμερικανικές δυνάμεις αγωνίζονται να ολοκληρώσουν την αποχώρησή τους από το Αφγανιστάν, με καταληκτική ημερομηνία την 31η Αυγούστου ή νωρίτερα, όπως αρχίζουν και διαρρέουν τις τελευταίες ώρες αξιωματούχοι.

Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση του Πενταγώνου, 13 Αμερικανοί στρατιώτες -10 πεζοναύτες, δύο στρατιώτες και ένας στρατιώτης του Πολεμικού Ναυτικού- έχασαν τη ζωή τους στο τρομοκρατικό χτύπημα της Πέμπτης στην πύλη Άμπι στο διεθνές αεροδρόμιο της Καμπούλ και πλησίον της εισόδου του ξενοδοχείου Μπάρον. Συνολικά, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, οι νεκροί της επίθεσης ανέρχονται σε 103.

Την ευθύνη την ανέλαβε το Ισλαμικό Κράτος, επιβεβαιώνοντας τους διάχυτους φόβους που υπήρχαν επί μέρες για επικείμενο χτύπημα.

«Πιστεύουμε ότι είναι η επιθυμία τους είναι να συνεχίσουν αυτές τις επιθέσεις και αναμένουμε ότι θα συνεχιστούν» πρόσθεσε ο στρατηγός, ο οποίος περιέγραψε τα μέτρα ασφαλείας που ισχύουν, συμπεριλαμβανομένης της ασφάλειας των ορίων του αεροδρομίου και της χρήσης αντιπυραυλικών και συστημάτων όλμων, καθώς και την ανταλλαγή πληροφοριών με τους μαχητές των Ταλιμπάν που βρίσκονται στα σημεία ελέγχου έξω από το αεροδρόμιο.

Όταν ρωτήθηκε για το σχέδιο εκκένωσης μετά τις επιθέσεις, ο αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν είπε ότι η αμερικανική στρατιωτική ηγεσία έχει δεσμευτεί να μεταφέρει όσο το δυνατόν περισσότερους εναπομείναντες εκτός Καμπούλ εντός της προθεσμίας.

Πρόσθεσε ότι περίπου 7.000 άνθρωποι εγκατέλειψαν το Αφγανιστάν τις τελευταίες 12 ώρες και περισσότεροι από 100.000 τις τελευταίες 11 ημέρες.

Σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων -, το οποίο επικαλείται δυτικό αξιωματούχο, η επιχείρηση εκκένωσης αμάχων που προσπαθούν να εγκαταλείψουν το Αφγανιστάν μετά την κατάληψη της εξουσίας από τους Ταλιμπάν μέσω του διεθνούς αεροδρομίου της Καμπούλ επιταχύνθηκε μετά τη χθεσινή πολύνεκρη επίθεση.

Γίνονται συχνές απογειώσεις αεροσκαφών, διαβεβαίωσε ο αξιωματικός, ο οποίος δεν κατονομάζεται.

Όπως αποκάλυψε μάλιστα ο ίδιος, όλες οι ξένες δυνάμεις στοχεύουν τώρα στην απομάκρυνση των πολιτών από τη χώρα μέχρι τη Δευτέρα 30 Αυγούστου – μια ημέρα πριν από την προγραμματισμένη προθεσμία.

Ο διπλωμάτης πρόσθεσε ότι οι δυνάμεις των Ταλιμπάν θα ενισχύσουν την ασφάλεια και εγκαταστήσουν περισσότερες δυνάμεις για να διαχειριστούν το πλήθος στις πύλες του αεροδρομίου. «Οι ηγέτες των Ταλιμπάν πρέπει να ερευνήσουν το δίκτυο του Ισλαμικού Κράτους στην Καμπούλ, επέτρεψαν σε χιλιάδες κρατούμενους να φύγουν από τις φυλακές τις τελευταίες εβδομάδες, η ασφάλεια είναι ευθύνη τους» είπε.

Οι δυνάμεις της Μεγάλης Βρετανίας, σύμφωνα με τον υπουργός Άμυνας Μπεν Γουάλας, θα εγκαταλείψουν το Αφγανιστάν πριν από την προθεσμία των ΗΠΑ στις 31 Αυγούστου.

Η χθεσινή επίθεση «δεν επισπεύδει» την αναχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου, καθώς οι ΗΠΑ θα ήταν οι τελευταίες που θα έφευγαν. «Ορισμένοι θα ισχυριστούν ότι (σ.σ. οι επιθέσεις) επίσπευσαν την αποχώρηση των ΗΠΑ και του Ηνωμένου Βασιλείου, αλλά αυτό δεν είναι αλήθεια».

«Κλείσαμε το ξενοδοχείο του Baron σύμφωνα με τον προγραμματισμό. Η έκρηξη ήταν φρικτή, αλλά δεν επιτάχυνε την αποχώρησή μας» πρόσθεσε, επισημαίνοντας πως η απειλή για την ασφάλεια στην Καμπούλ «αυξάνεται όσο πλησιάζουμε στις 31 Αυγούστου».

Κατά την ενημέρωση που παρείχε ο στρατηγός Φρανκ ΜακΚένζι, ο οποίος επιβλέπει την επιχείρηση εκκένωσης, αποκάλυψε πως περίπου 5.000 άνθρωποι περιμένουν ακόμη να επιβιβαστούν σε μια πτήση στο αεροδρόμιο.

Σύμφωνα με τον ίδιο, υπάρχει ασφάλεια στο αεροδρόμιο της Καμπούλ και χρησιμοποιούνται εναλλακτικές διαδρομές για την είσοδο όσων καλούνται να αποχωρήσουν.

A suicide bomber blew himself up in the sewage canal outside #KabulAirport where people were gathered, desperate to try to get access to evacuation flights. #KabulBlast #Afghanistan #Taliban pic.twitter.com/fIWXyyeyMb

— The Kashmiri Sikh Project (@kashmirisikhpro) August 26, 2021