Δραματικές είναι οι ώρες στην πρωτεύουσα του Αφγανιστάν, την Καμπούλ, στον απόηχο της διπλής τρομοκρατικής επίθεσης που είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο τουλάχιστον 103 ανθρώπων -ανάμεσά τους και αμερικανοί στρατιωτικοί- και τον τραυματισμό εκατοντάδων.

Οι υπηρεσίες της Βρετανίας και των ΗΠΑ είχαν ενημερωθεί από την Τετάρτη για επικείμενη επίθεση, πληροφορία που οδήγησε σειρά χωρών να διακόψουν εσπευσμένα το πρόγραμμα απομάκρυνσης συνεργατών τους από το Αφγανιστάν. Παρά την εκδήλωση των επιθέσεων και παρά το γεγονός ότι ο κίνδυνος νέων παραμένει εξαιρετικά υψηλός, οι ΗΠΑ και η Βρετανία ανακοίνωσαν ότι οι πτήσεις για την απομάκρυνση πολιτών τους, συνεργατών τους και ευάλωτων Αφγανών θα συνεχιστούν.

Αυτές, βέβαια, γίνονται υπό καθεστώς έντονης ανησυχίας και φόβου, με την κατάσταση στα νοσοκομεία της χώρας να είναι τραγική.

Γιατροί και νοσηλευτές στην Καμπούλ δούλευαν καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας για να περιθάλψουν μερικούς από τους 150 ανθρώπους που τραυματίστηκαν στη διπλή βομβιστική επίθεση κοντά στο αεροδρόμιο.

Τα νοσοκομεία, που ήδη λειτουργούν με λιγότερο προσωπικό από τότε που ανέλαβαν την εξουσία οι Ταλιμπάν πριν από μια εβδομάδα, έχουν κατακλυστεί, όπως μεταδίδει το BBC.

Το Χειρουργικό Κέντρο της Καμπούλ, που διευθύνεται από διεθνή φιλανθρωπική οργάνωση, ανακοίνωσε ότι δέχτηκε 60 τραυματίες σε λιγότερο από δύο ώρες, συμπεριλαμβανομένων τουλάχιστον 16 ατόμων που διαπιστώθηκε ότι ήταν νεκροί.

Η πρόεδρος της φιλανθρωπικής οργάνωσης, Rossella Miccio, είπε ότι το προσωπικό που τελείωνε τις βάρδιές του, πήγε κατευθείαν στο νοσοκομείο για να βοηθήσει. «Οι τρεις χειρουργικές αίθουσες του νοσοκομείου λειτουργούσαν όλη τη νύχτα».

«Ο τελευταίος ασθενής χειρουργήθηκε στις 4 η ώρα» πρόσθεσε.

Σύμφωνα με την ίδια, μερικοί από τους ασθενείς παραμένουν στην εντατική, «έτσι η κατάσταση είναι ακόμα αρκετά κρίσιμη».

Ο ιατρικός συντονιστής του νοσοκομείου ανέφερε σε ανάρτησή του στο λογαριασμό της οργάνωσης στο Twitter ότι οι ασθενείς «τρομοκρατήθηκαν, το βλέμμα ήταν στο απόλυτο κενό. Σπάνια βλέπουμε μια τέτοια κατάσταση».

«Those who arrived could not speak, many were terrified, their eyes totally lost in emptiness, their gaze blank. Rarely have we seen such a situation.» Alberto, Medical Coordinator at @emergency_ngo hospital in #Kabul on today’s attacks at #KabulAirport #Afghanistan

— EMERGENCY NGO (@emergency_ngo) August 26, 2021