Λιγότερες από 48 ώρες μετά το πολύνεκρο τρομοκρατικό χτύπημα του Ισλαμικού Κράτους στο Αφγανιστάν, ο Τζο Μπάιντεν ξεκίνησε την εκδίκηση, την οποία μίλησε στο διάγγελμά του.

Συγκεκριμένα, οι Ηνωμένες Πολιτείες, σύμφωνα με αμερικανικά ΜΜΕ, πραγματοποίησαν επίθεση με drone, εναντίον κορυφαίων μελών του ISIS, το οποίο ανέλαβε την ευθύνη για την προχθεσινή επίθεση.

«Μπορώ τώρα να επιβεβαιώσω ότι δύο κορυφαίοι στόχοι του ISIS σκοτώθηκαν και ένας τραυματίστηκε. Γνωρίζουμε ακόμα ότι δεν υπήρξαν απώλειες μεταξύ του άμαχου πληθυσμού» ανέφερε, σύμφωνα με το CNN, ο διοικητής Ουίλιαμ Τέιλορ.

MG Taylor: Yesterday, U.S. military forces conducted an over-the-horizon counterterrorism operation against an ISIS-K planner and facilitator. […] I can confirm now that two high-profile ISIS targets were killed, one wounded, and we know of zero civilian casualties. pic.twitter.com/VTEtsamXzl

