Η τελευταία πτήση εκκένωσης από το Ηνωμένο Βασίλειο, αποκλειστικά για αφγανούς υπηκόους, αναχώρησε από το αεροδρόμιο της Καμπούλ, επιβεβαίωσε το υπουργείο Άμυνας της χώρας, όπως άλλωστε είχαν προαναγγείλει βρετανοί αξιωματούχοι.

Σύμφωνα με το SkyNews, οι υπόλοιπες πτήσεις το Σαββατοκύριακο πρόκειται να μεταφέρουν στο σπίτι τους βρετανούς στρατιώτες καθώς και μικρό αριθμό Αφγανών που έχουν λάβει σχετικά άδεια, υπό το φόβο νέας τρομοκρατικής επίθεσης.

Nearly 15,000 British nationals, Afghan staff and others at risk have been evacuated from Kabul since Operation Pitting began – our commitment to the people of Afghanistan will endure. pic.twitter.com/zUQ52ps1cE

— Laurie Bristow (@laurie_bristow) August 28, 2021