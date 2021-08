Εικόνες χάους επικρατούν στο Αφγανιστάν με τις ΗΠΑ να εξαπολύουν αεροπορική επιδρομή με drone κατά ενός σχεδιαστή επιθέσεων του Ισλαμικού Κράτους του Χοσαράν (ISIS-K) , μία ημέρα μετά την επίθεση αυτοκτονίας έξω από το αεροδρόμιο της Καμπούλ, όπου σκοτώθηκαν 13 Αμερικανοί στρατιώτες και δεκάδες Αφγανοί άμαχοι.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν, δεσμεύτηκε την Πέμπτη ότι η Ουάσιγκτον θα καταδιώξει τους υπεύθυνους της τρομοκρατικής επίθεσης και είπε ότι έδωσε εντολή στο Πεντάγωνο να καταρτίσει σχέδια για να πλήξει τους δράστες.

Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ δήλωσε ότι η αεροπορική επιδρομή έγινε στην επαρχία Νανγκαχάρ, ανατολικά της Καμπούλ. Δεν διευκρίνισε αν ο στόχος συνδεόταν με την επίθεση στο αεροδρόμιο.

«Οι αρχικές ενδείξεις είναι ότι σκοτώσαμε τον στόχο. Από όσο γνωρίζουμε δεν υπάρχουν θύματα μεταξύ αμάχων», ανέφερε ανακοίνωση του αμερικανικού στρατού.

Η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Τζεν Ψάκι, δήλωσε την Παρασκευή ότι η αποστολή των ΗΠΑ έχει εισέλθει «στην πιο επικίνδυνη φάση», καθώς πλέον θα αρχίσουν να αποσύρονται στρατιώτες και εξοπλισμός, ενώ κατ’ επέκταση θα αρχίσει πιθανώς να μειώνεται και ο αριθμός των Αφγανών που απομακρύνονται με στρατιωκές πτήσεις.

Παράλληλα, χαρακτήρισε «αναγκαιότητα» τη συνεργασία με τους Ταλιμπάν για να μπορέσει να προχωρήσει η τελευταία φάση της επιχείρησης εκκένωσης, ενώ δήλωσε ότι και μετά την ολοκλήρωσή της οι ΗΠΑ θα έχουν επαφές μαζί τους ώστε να διασφαλίσουν τον ασφαλή απεγκλωβισμό ανθρώπων που θα έχουν μείνει πίσω.

From the gates of Kabul airport where all signs indicate the US military is prepping for exit and the light of freedom for Afghans is dying. pic.twitter.com/1VtJrtMjj4

— Lara Logan (@laralogan) August 28, 2021