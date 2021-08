Την ώρα που χιλιάδες άμαχοι Αφγανοί βλέπουν τις ελπίδες τους για φυγή να «καίγονται», με τις επιχειρήσεις εκκένωσης από τις ξένες δυνάμεις να ολοκληρώνονται η μία μετά την άλλη, το Αφγανιστάν παραμένει σε συναγερμό για το σοβαρό ενδεχόμενο νέας τρομοκρατικής επίθεσης

Στο ύψιστο επίπεδο, εξάλλου, παραμένει ο συναγερμός στις υπηρεσίας ασφαλείας των ΗΠΑ, υπό τον φόβο νέων τρομοκρατικών χτυπημάτων από το Ισλαμικό Κράτος στην Καμπούλ, τη στιγμή που πλησιάζει η προθεσμία της 31ης Αυγούστου για ολοκλήρωση και των αμερικανικών επιχειρήσεων απεγκλωβισμού από το Αφγανιστάν και ενώ οι Βρετανοί παραδέχτηκαν ότι δεν κατάφεραν να βγάλουν από τη χώρα όσους ήθελαν.

Εν τω μεταξύ, εικόνες χάους επικρατούν στο Αφγανιστάν, καθώς οι ΗΠΑ εξαπέλυσαν αεροπορική επιδρομή με drone κατά ενός σχεδιαστή επιθέσεων του Ισλαμικού Κράτους του Χοσαράν (ISIS-K), μία μέρα μετά την επίθεση αυτοκτονίας έξω από το αεροδρόμιο της Καμπούλ, από την οποία σκοτώθηκαν 13 Αμερικανοί στρατιώτες και πάνω από 170 Αφγανοί άμαχοι.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν, άλλωστε, στον απόηχο της διεθνούς κατακραυγής για τους αμερικανούς χειρισμούς στο Αφγανιστάν, που είχαν ως αποτέλεσμα το θάνατο 13 στρατιωτιών, είχε δεσμευτεί την Πέμπτη ότι η Ουάσιγκτον θα καταδιώξει τους υπεύθυνους της τρομοκρατικής επίθεσης και είπε ότι έδωσε εντολή στο Πεντάγωνο να καταρτίσει σχέδια για να πλήξει τους δράστες.

Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ δήλωσε ότι η αεροπορική επιδρομή έγινε στην επαρχία Νανγκαχάρ, ανατολικά της Καμπούλ. Δεν διευκρίνισε αν ο στόχος συνδεόταν με την επίθεση στο αεροδρόμιο.

«Οι αρχικές ενδείξεις είναι ότι σκοτώσαμε τον στόχο. Από όσο γνωρίζουμε δεν υπάρχουν θύματα μεταξύ αμάχων», ανέφερε ανακοίνωση του αμερικανικού στρατού.

«Μπορώ τώρα να επιβεβαιώσω ότι δύο κορυφαίοι στόχοι του ISIS σκοτώθηκαν και ένας τραυματίστηκε. Γνωρίζουμε ακόμα ότι δεν υπήρξαν απώλειες μεταξύ του άμαχου πληθυσμού» ανέφερε, σύμφωνα με το CNN, ο διοικητής Ουίλιαμ Τέιλορ.

«Είπα ότι θα κυνηγήσουμε την ομάδα που είναι υπεύθυνη για την επίθεση στα στρατεύματά μας και τους αθώους πολίτες στην Καμπούλ, και το έχουμε κάνει», δήλωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος, Τζο Μπάιντεν, το βράδυ του Σαββάτου.

Και προειδοποίησε: «Αυτή δεν ήταν η τελευταία επίθεση. Θα συνεχίσουμε να κυνηγάμε οποιονδήποτε εμπλέκεται σε αυτή την αποτρόπαιη επίθεση και θα τους κάνουμε να πληρώσουν».

«Η κατάσταση επί του εδάφους εξακολουθεί να είναι εξαιρετικά επικίνδυνη και ο κίνδυνος τρομοκρατικών επιθέσεων στο αεροδρόμιο παραμένει υψηλός», δήλωσε ο Τζο Μπάιντεν, προσθέτοντας, μάλιστα, ότι «οι διοικητές μας, με πληροφόρησαν ότι μια (τρομοκρατική) επίθεση είναι πολύ πιθανή μέσα στις επόμενες 24-36 ώρες».

Διαβεβαίωσε πάντως πως, «παρά την δύσκολη κατάσταση στην Καμπούλ, συνεχίζουμε την εκκένωση αμάχων».

I said we would go after the group responsible for the attack on our troops and innocent civilians in Kabul, and we have. My full statement on the strike that U.S. forces took last night against the terrorist group ISIS-K in Afghanistan: https://t.co/hOb6xQ4ZZv

— President Biden (@POTUS) August 28, 2021