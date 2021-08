Ο αφγανός δημοσιογράφος Μπιλάλ Σαρούαρι ξεκίνησε την καριέρα του το 2001 βοηθώντας στη δημοσιογραφική κάλυψη των αμερικανικών βομβαρδισμών στο Αφγανιστάν και την επακόλουθη πτώση των Ταλιμπάν.

Ποτέ στα είκοσι χρόνια από τότε δεν φανταζόταν ότι η Καμπούλ θα έπεφτε ξανά στα χέρια της ισλαμιστικής μαχητικής οργάνωσης, είπε.

Υπό τον φόβο αντιποίνων αυτός και η οικογένειά του απομακρύνθηκαν και μεταφέρθηκαν στο Κατάρ μαζί με περισσότερα από 150 άτομα, συμπεριλαμβανομένων άλλων δημοσιογράφων και καλλιτεχνών, λίγες ημέρες πριν τη φονική βομβιστική επίθεση αυτοκτονίας του Ισλαμικού Κράτους την Πέμπτη έξω από το αεροδρόμιο της Καμπούλ.

«Για μένα προσωπικά ήταν 20 χρόνια θάβοντας τη ζωή μου, τα όνειρά μου, το δίκτυο των φίλων μου, το σπίτι μου. Ηταν ίσως το πιο οδυνηρό ταξίδι της ζωής μου», είπε στο - στη Ντόχα, όπου έφτασε πριν σχεδόν μια εβδομάδα.

«Ακόμα και στα χειρότερά μου όνειρα δεν πίστευα ότι θα συνέβαινε αυτό, ότι ξαφνικά θα αναγκαζόμασταν να φύγουμε», τόνισε. «Ολοι από μας σε αυτό το αεροπλάνο, δεν ήμασταν εκεί για να κάνουμε ρεπορτάζ… αυτήν τη φορά ήμασταν εκείνοι που αναγκάζονταν να δραπετεύσουν».

Ο Σαρούαρι, ο οποίος εγκατέλειψε το Αφγανιστάν ως παιδί κατά τη διάρκεια του εμφυλίου πολέμου της δεκαετίας του 1990, είπε ότι έχασε επαφή με τρεις φίλους που βρίσκονταν έξω από το αεροδρόμιο με τις οικογένειές τους την Πέμπτη.



Επιστροφή στο Αφγανιστάν: «Αυτή είναι μια ελπίδα από την οποία νομίζω ότι θα συνεχίσω να πιάνομαι», λέει ο Μπιλάλ Σαρούαρι (φωτογραφία BBC)



«Μου έλεγαν ότι όλοι περίμεναν μέσα στο κανάλι λυμάτων και αυτό δείχνει πόσο απελπιστικές είναι οι συνθήκες για να φύγεις. Καθώς τους μιλούσα ξαφνικά έγινε η έκρηξη», αφηγήθηκε.

Οι ΗΠΑ, που έχουν απομακρύνει τις τελευταίες δύο εβδομάδες από το Αφγανιστάν περισσότερους από 100.000 ανθρώπους, ανέφεραν χθες Παρασκευή ότι οι επόμενες ημέρες της επιχείρησης απεγκλωβισμού είναι πιθανότατα οι πιο επικίνδυνες.

Η Μαριάμ Σαγιάρ, η οποία έφτασε στην Ντόχα πριν τέσσερις ημέρες με τη μητέρα της, τις αδελφές της, τον αδελφό της και την οικογένειά της, είπε ότι νιώθει τυχερή αλλά λυπημένη για όσους δεν μπορούσαν να φύγουν.

Εφυγε, όπως τόνισε, καθώς φοβόταν αντίποινα επειδή η ίδια συνεργαζόταν με πρότζεκτ που χρηματοδοτούνταν από τις ΗΠΑ, ενώ τα αδέλφια της εργάζονταν σε διεθνή μέσα ενημέρωσης και οργανώσεις βοήθειας.

«Δεν έχουμε καμία ελπίδα ότι οι Ταλιμπάν θα μπορέσουν ποτέ να κυβερνήσουν το Αφγανιστάν», είπε η Σαγιάρ, αποκαλύπτοντας πόσο συντετριμμένη ένιωσε όταν η ισλαμιστική οργάνωση αποκαθήλωσε την εθνική σημαία σε πάρκο της Καμπούλ.

«Αισθανόμαστε απαίσια που οι μορφωμένοι άνθρωποι φεύγουν από το Αφγανιστάν σήμερα, σε μια στιγμή που η χώρα μου μας χρειάζεται, που έπρεπε να μείνουμε στη χώρα μας, να δουλέψουμε και να την υπηρετήσουμε, αλλά όλοι βρίσκονται σε μια κατάσταση ότι πρέπει να φύγουν από το Αφγανιστάν» πρόσθεσε.

Ο αδελφός της Αχμέντ Σαγιάρ, 32 ετών, τόνισε ότι η Καμπούλ μετατράπηκε σε «πόλη φάντασμα» όταν εισήλθαν οι Ταλιμπάν, με τους ανθρώπους να φοβούνται να βγουν από τα σπίτια τους. Η οικογένειά του περίμενε 12 ώρες στο αεροδρόμιο της Καμπούλ για να φύγει.

«Είμαστε χαρούμενοι που τουλάχιστον τα καταφέραμε… αλλά ταυτόχρονα είμαστε πραγματικά ανήσυχοι και νιώθουμε πολύ άσχημα για εκείνους τους ανθρώπους που έχουν εγκλωβιστεί στην Καμπούλ», είπε.

US soldiers at Kabul airport shot dead at least 10 Afghan civilians as they tried to stop a desperate crowd from running towards the planes on the runway, says journalist Bilal Sarwary pic.twitter.com/DBN7U3Gs7V

— TRT World Now (@TRTWorldNow) August 16, 2021