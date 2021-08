Συγχαρητήρια του Μητσοτάκη στον Κουρτς για την επανεκλογή του στο Συνέδριο του κόμματος του

Τα συγχαρητήρια του στον Καγκελάριο της Αυστρίας, Σεμπάστιαν Κουρτς για την επανεκλογή του στο Συνέδριο του κόμματος του εξέφρασε μέσω twitter ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης.

Συγκεκριμένα ο κ. Μητσοτάκης έγραψε: “τα θερμότερα συγχαρητήρια μου στον καλό μου φίλο Σεμπάστιαν Κουρτς για την επανεκλογή του στο Συνέδριο του κόμματος του”.

Warmest congratulations to my good friend @sebastiankurz on winning re-election at his party Congress! #BPT21 #mitneuerkraft

— Kyriakos Mitsotakis (@kmitsotakis) August 28, 2021